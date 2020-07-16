6月僅賣1台飛機 波音、空巴陷危機

疫情衝擊劇烈，波音及空中巴士6月只賣出1台！全球的航空製造業幾乎由波音及空中巴士給瓜分，但2大龍頭受疫情影響，6月份合計僅賣出1台飛機。相比2019年前半年即有389架飛機成交量，反映出新冠肺炎對其造成極大衝擊，業者甚至認為，運輸量已無法回復。

1台飛機銷量

根據《歐洲動態》報導，全球的航空製造業幾乎由波音及空中巴士給瓜分，但2大龍頭受疫情影響，6月份合計僅賣出1台飛機。該台飛機甚至不是銷售主力的客機，而是由FedEx聯邦快遞購入的貨運機。

相比2019年前半年即有389架飛機成交量，反映出新冠肺炎對航空業造成極大衝擊，業者甚至認為，在疫情不明朗前，運輸量無法回復到危機前的程度。波音公司因為近期的墜機事件，有60架遭勒令停飛的737 MAX機型訂單被客戶取消，此外公司也刪除預期的123架訂單，原因是擔心交易無法完成。

空中巴士及波音也是歐洲與美國激烈的貿易戰主題之一，WTO世界貿易組織屢次介入排解雙方爭端。上週，歐盟表示，如果美國繼續威脅對啤酒、紅酒及汽車等產品施以高關稅，歐盟將果斷地採取行動反擊。WTO在2019年時判決歐盟給予空中巴士額外的優惠以打擊波音的銷量的行為有罪。

波音深陷危機

據《第一郵報》報導，波音公司曾經最熱銷的737 MAX因發生2起死亡事故而在去年3月慘遭停飛，公司因此陷入營運危機。

疫情衝擊下，各國航空業對飛機的需求銳減，更是加劇波音的財務問題。美國航空要求波音公司協助他們替起碼一年前就該交付的17架737 MAX飛機安排新融資。挪威穿梭航空公司6月宣佈將取消剩餘92架737 MAX的訂單，原因是尚未和波音談妥旗下737 MAX停飛的賠償事宜。

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