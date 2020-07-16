快訊

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

總統府公布：前大法官羅昌發出任WTO代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月僅賣1台飛機 波音、空巴陷危機

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
航空製造業龍頭波音及空中巴士6月合計僅賣1台飛機，使兩家公司的營運陷入困難。網路截圖
航空製造業龍頭波音及空中巴士6月合計僅賣1台飛機，使兩家公司的營運陷入困難。網路截圖

疫情衝擊劇烈，波音空中巴士6月只賣出1台！全球的航空製造業幾乎由波音及空中巴士給瓜分，但2大龍頭受疫情影響，6月份合計僅賣出1台飛機。相比2019年前半年即有389架飛機成交量，反映出新冠肺炎對其造成極大衝擊，業者甚至認為，運輸量已無法回復。

1台飛機銷量

根據《歐洲動態》報導，全球的航空製造業幾乎由波音及空中巴士給瓜分，但2大龍頭受疫情影響，6月份合計僅賣出1台飛機。該台飛機甚至不是銷售主力的客機，而是由FedEx聯邦快遞購入的貨運機。

相比2019年前半年即有389架飛機成交量，反映出新冠肺炎對航空業造成極大衝擊，業者甚至認為，在疫情不明朗前，運輸量無法回復到危機前的程度。波音公司因為近期的墜機事件，有60架遭勒令停飛的737 MAX機型訂單被客戶取消，此外公司也刪除預期的123架訂單，原因是擔心交易無法完成。

空中巴士及波音也是歐洲與美國激烈的貿易戰主題之一，WTO世界貿易組織屢次介入排解雙方爭端。上週，歐盟表示，如果美國繼續威脅對啤酒、紅酒及汽車等產品施以高關稅，歐盟將果斷地採取行動反擊。WTO在2019年時判決歐盟給予空中巴士額外的優惠以打擊波音的銷量的行為有罪。

波音深陷危機

據《第一郵報》報導，波音公司曾經最熱銷的737 MAX因發生2起死亡事故而在去年3月慘遭停飛，公司因此陷入營運危機。

疫情衝擊下，各國航空業對飛機的需求銳減，更是加劇波音的財務問題。美國航空要求波音公司協助他們替起碼一年前就該交付的17架737 MAX飛機安排新融資。挪威穿梭航空公司6月宣佈將取消剩餘92架737 MAX的訂單，原因是尚未和波音談妥旗下737 MAX停飛的賠償事宜。

【更多精采內容，詳見

波音 空中巴士 疫情

延伸閱讀

阿聯酋總裁：航空業困難前所未見 「紓困應加倍」

南航首架陸製ARJ21飛機 投入運營

參展第13屆中國航展 波音雲簽約

波音6月只賣出一架飛機 737 MAX訂單頻遭取消

相關新聞

騙倒巴菲特！這家公司「製造假訂單」 收購案判賠差價7.3億美元

巴菲特收購被騙案，法官周三（15日）確認耍詐的德國公司經過仲裁，須補償6.43億歐元（7.34億美元）給巴菲特的公司波...

印度人典當黃金借現金 推升這支股票大漲46%

印度金融服務業者Muthoot Financial的股價在疫情期間飆升，今年來漲幅高達46%，擊敗S&P BSE Fin...

6月僅賣1台飛機 波音、空巴陷危機

疫情衝擊劇烈，波音及空中巴士6月只賣出1台！全球的航空製造業幾乎由波音及空中巴士給瓜分，但2大龍頭受疫情影響，6月份合計僅賣出1台飛機。相比2019年前半年即有389架飛機成交量，反映出新冠肺炎對其造成極大衝擊，業者甚至認為，運輸量已無法回復。

東京疫情升溫 日股收低

日本東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，單日新增逾280例確診寫下新高紀錄，市場氣氛因此變糟，東京股市...

國安隱憂！傳美數周內將對TikTok、微信採取行動

美國白宮官員今天表示，總統川普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險...

JDI欲攻手機OLED面板市場 與客戶談投資拚2022量產

日本中小尺寸液晶面板大廠日本顯示器公司（Japan Display，JDI）表示，正與客戶協商聯合投資OLED面板的可能...

阿聯酋總裁：航空業困難前所未見 「紓困應加倍」

武漢肺炎疫情威脅全球航空業，阿聯酋航空總裁克拉克表示，航空業「災情慘重」，困難前所未有，從未見過；美國政府雖已投入巨資紓...

英聲稱自主決定禁華為參與5G？其實不得不為

英國政府昨天宣布，華為在英國現有的5G建設必須在2027年前全部撤換，把華為掃地出門。雖然英國政府聲稱這是自主行動，但美...

推特證實蘋果和政商領袖帳號遭駭 意在詐財

社群媒體推特（Twitter）今天遭大規模侵入，蘋果公司及名人馬斯克（Elon Musk）和貝佐斯（Jeff Bezos...

韓聯社：台積電市值躍居全球市值最高晶片廠 三星居次

韓聯社今天（16日）報導，根據韓聯社與公司市值追蹤公司CEO Score的資料分析，截至上周五的股價，台積電已是全球市值...

國際油價漲逾2% OPEC+下月起調降減產規模

國際油價15日漲逾2%，利多消息包括石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意從8月起降低減產力度、美國上周原油庫存大幅下...

美元指數盤中一度跌破96　匯率貶至一個月低點

隨著新冠肺炎疫苗研發出現進展，帶動美股周三反彈，大宗商品貨幣走強，外匯市場的風險情緒有所回升，美元匯率跌至一個月低點。

熱門新聞

川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

美股早盤躍漲 新冠疫苗藥廠再報喜

世界霸王易主？多數德國人認為中國大陸將取代美國地位

專業人士所為？孟加拉叫車平台創辦人 陳屍紐約公寓遭肢解

韓聯社：台積電市值躍居全球市值最高晶片廠 三星居次

最新民調：川普輸拜登 連最自豪經濟領域也失分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。