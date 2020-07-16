騙倒巴菲特！這家公司「製造假訂單」 收購案判賠差價7.3億美元

巴菲特收購被騙案，法官周三（15日）確認耍詐的德國公司經過仲裁，須補償6.43億歐元（7.34億美元）給巴菲特的公司波克夏旗下企業Precision Castparts。這等於波克夏討回公道，把被多騙的錢通通拿回來。

波克夏所屬的Precision Castparts在2017年以8億歐元，買下德國Schulz在德國與美國的事業。當時Schulz涉嫌假造訂單，膨脹營收，讓公司看起來充滿獲利前景，然而實際上已瀕臨破產。根據正確的估計，Schulz應該只值1.57億歐元。

路透報導，曼哈頓聯邦地區法院法官Lweis Liman確認了，仲裁庭已判定Precision可以拿回買貴的差價。Precision發言人David Dugan說：「我們將會快速執行法院這項十分合理的判決。」Schulz的代表律師則未立即回應評論。

5月下旬傳出投資眼光神準的股神巴菲特居然被這家德國公司給誆騙，當時引發一番議論。