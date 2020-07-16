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美元指數盤中一度跌破96　匯率貶至一個月低點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元指數15日收盤下跌0.18%至96.081，盤中自6月以來首次跌破96，至一個月低點95.770，不過美元在午後交易中收復了部分失地。路透
美元指數15日收盤下跌0.18%至96.081，盤中自6月以來首次跌破96，至一個月低點95.770，不過美元在午後交易中收復了部分失地。路透

隨著新冠肺炎疫苗研發出現進展，帶動美股周三反彈，大宗商品貨幣走強，外匯市場的風險情緒有所回升，美元匯率跌至一個月低點。

美元指數15日收盤下跌0.18%至96.081，盤中自6月以來首次跌破96，至一個月低點95.770，不過美元在午後交易中收復了部分失地。

美元兌日圓貶值0.28%，報106.94日圓。

歐元兌美元升至四個月高點1.145美元，接近3月初觸及的1.150美元高位。尾盤上漲0.11%，報1歐元兌1.141美元。

歐元受到美元疲軟，以及歐盟領導人有望在周五和周六的歐盟峰會上就新冠疫情復甦基金達成協議帶動 。

Moderna的疫苗測試結果顯示，全部45名健康受試者體內都出現免疫反應，帶動市場的冒險情緒，但隨著美中關係不斷惡化，對美國第二波冠狀病毒感染影響經濟的擔憂，市場仍保持謹慎。

在風險較高的商品相關貨幣中，加元上漲0.73%，澳幣上漲0.43%，紐元上漲0.46%。

Action Economics分析師表示：「美元的走弱再次歸因於市場風險偏好情緒回升，股市和公債收益率上揚，促使避險的美元多頭部位出脫。在消息指出Moderna的實驗性新冠疫苗前景看好之後，市場冒險行為激增。」

疫苗 歐盟 新冠肺炎

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