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路透：台塑麥寮六輕發生火災 衝擊低硫燃料油產量

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
雲林縣麥寮鄉六輕昨天上午約九時許傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的SM廠濃煙高竄。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
雲林縣麥寮鄉六輕昨天上午約九時許傳出疑似爆炸聲，靠近六輕北門的SM廠濃煙高竄。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕

台塑麥寮六輕廠周三（15日）上午發生火災後，台塑化關閉日產量達54萬桶的RDS 2（第二套重油加氫脫硫）設備；路透指出，低硫燃料油產量將受影響。

路透引述業界人士報導，火災將衝擊低硫燃料油（LSFO）的產量。低硫燃料油能夠調和加工、製成超低含硫量的船舶用燃油（VLSFO），或裂解出車用汽油等。麥寮六輕為亞洲前十大獨立煉油廠之一，本次起火的麥寮一廠日煉量8萬桶。

消息來源指出，台塑化本月減少超低含硫量燃油（VLSFO）出貨量，原因是台塑化增產利潤好轉的汽油與柴油，VLSFO的獲利率則走疲。

台塑麥寮六輕廠今天上午發生火警。台塑石化董事長陳寶郎、總經理曹明已前往現場，台塑化表示，目前無人傷亡，對產能影響待評估，初判火災是設備軸封洩漏所致。

六輕 火災 日產

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