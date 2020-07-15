疫情封鎖網攻加劇 印度控遭中國及巴基斯坦鎖定
印度政府網路安全官員和資訊專家指控，印度自3月因新冠肺炎實施全國封鎖以來，遭到更多來自中國和巴基斯坦的網路攻擊，更惡劣的是鎖定拯救人命的醫療保健等機構。
印度政府官員和網路安全專家告訴印度「經濟時報」（Economic Times），印度從3月25日起針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施全國封鎖後，持續面臨來自中國伺服器的惡意軟體和網路攻擊威脅，有些網路攻擊來自巴基斯坦。
專家指出，印度遭遇的網路攻擊多數以釣魚電子郵件、網站惡意廣告及第三方軟體或行動裝置軟體進行。
專門負責網路安全的印度電腦緊急應變小組（CERT-In）總監巴爾（Sanjay Bahl）說，醫療保健服務與教育機構成為中國和巴基斯坦網路攻擊目標。
為對抗新冠肺炎疫情，印度醫療與教育學術機構在全國封鎖期間有更多活動透過網路進行，以交換醫療資訊及學術研討，巴爾指出，因為這樣的情況，反而成為網路攻擊者的新目標。
根據研究，由於新冠肺炎疫情，印度出現許多以新冠肺炎為主題的惡意軟體、勒索軟體，新冠肺炎為主題的網域感染，也持續激增。
巴爾表示，加上正值全國封鎖期間，許多用戶大多在家中登入電腦設備，網路釣魚、魚叉式網路釣魚（spear-phishing）等電子郵件攻擊大增，讓他們容易被引誘成為遭到網路攻擊的犧牲品。
至於關鍵的基礎設施、政府和金融機構等領域，巴爾說，還在觀察遭到網路攻擊的狀況。
調查發現，過去幾週，一些針對印度關鍵基礎設施的網路攻擊，是來自位於中國的伺服器，接受到中國伺服器的指令與控制。
巴爾敦促印度公民在遭到網路攻擊時，向印度電腦緊急應變小組通報。
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