快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

疫情封鎖網攻加劇 印度控遭中國及巴基斯坦鎖定

中央社 / 新德里15日專電

印度政府網路安全官員和資訊專家指控，印度自3月因新冠肺炎實施全國封鎖以來，遭到更多來自中國和巴基斯坦的網路攻擊，更惡劣的是鎖定拯救人命的醫療保健等機構。

印度政府官員和網路安全專家告訴印度「經濟時報」（Economic Times），印度從3月25日起針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施全國封鎖後，持續面臨來自中國伺服器的惡意軟體和網路攻擊威脅，有些網路攻擊來自巴基斯坦。

專家指出，印度遭遇的網路攻擊多數以釣魚電子郵件、網站惡意廣告及第三方軟體或行動裝置軟體進行。

專門負責網路安全的印度電腦緊急應變小組（CERT-In）總監巴爾（Sanjay Bahl）說，醫療保健服務與教育機構成為中國和巴基斯坦網路攻擊目標。

為對抗新冠肺炎疫情，印度醫療與教育學術機構在全國封鎖期間有更多活動透過網路進行，以交換醫療資訊及學術研討，巴爾指出，因為這樣的情況，反而成為網路攻擊者的新目標。

根據研究，由於新冠肺炎疫情，印度出現許多以新冠肺炎為主題的惡意軟體、勒索軟體，新冠肺炎為主題的網域感染，也持續激增。

巴爾表示，加上正值全國封鎖期間，許多用戶大多在家中登入電腦設備，網路釣魚、魚叉式網路釣魚（spear-phishing）等電子郵件攻擊大增，讓他們容易被引誘成為遭到網路攻擊的犧牲品。

至於關鍵的基礎設施、政府和金融機構等領域，巴爾說，還在觀察遭到網路攻擊的狀況。

調查發現，過去幾週，一些針對印度關鍵基礎設施的網路攻擊，是來自位於中國的伺服器，接受到中國伺服器的指令與控制。

巴爾敦促印度公民在遭到網路攻擊時，向印度電腦緊急應變小組通報。

印度 網路攻擊 武漢

延伸閱讀

公務車內「紅衣辣妹跨坐男子搖晃」 聯合國發言人震驚：行為可惡

打擊反政府極端分子 美司法部長成立專案小組

前川普顧問佛林通俄案 上訴法院批准撤告

批中共竊盜滲透 美司法部長：偷走美國人未來

相關新聞

英國禁用華為5G設備！被美中猜忌，強生暗留伏筆？

「自2021年起，英國將禁止採購『華為』的電信裝備！」在歷經半年多的國際壓力與經濟盤算後，英國的保守黨內閣14日上午終於針對爭議的中資電信供應商–—華為（Huawei）——祭出了兩階段的「禁用令」：今年底後，英國的電信商將不得採購華為生產的5G裝備；已採購或裝備者，必須在2027年前全面汰除華為產品。英方決策公告後，理所當然地遭致了中國的「政府激憤」與報復威脅，但首相強生（Boris Johnson）微妙的禁令設定，卻也引發了倫敦與華府的另一種政治疑慮，除了不滿強生的禁令仍對華為大開後門，更質疑2021與2027的年限設定是「應付川普」的虛晃一招？

【經濟彭博周報】委內瑞拉石油財富將見底 強人政權岌岌可危

對委內瑞拉來說，石油收入是財政命脈，但這筆國家賴以維生的財富現正快速乾涸，讓原本就四面楚歌的馬杜洛政權，更顯得搖搖欲墜。

【外媒綜合】美國新刺激方案應鎖定這三項 經濟才能V型復甦

近幾個月來美國經濟反彈可觀，但要讓這波反彈持久、完成眾所期盼的V型復甦，美國國會和政府必須儘速推出新一輪財政刺激方案，並鎖定三大資助目標：年輕人就業、州與地方財政，以及基礎建設升級。

關鍵時刻來臨！歐洲法院將判決蘋果130億歐元補稅案

歐洲第二高等法院15日將判決蘋果公司是否應向愛爾蘭補繳130億歐元（150億美元）稅款。這起纏訟多年的案子，是歐盟打擊稅...

加拿大會否跟進「五眼」盟友禁用華為？陷入難題

加拿大媒體《環球郵報》7月14日報導，加拿大聯邦政府在英國做出決定後還未出面說明是否跟進，但是加拿大在野黨則是加強對政府的壓力，要求禁用華為。

英國禁用華為5G 華為英國董事會主席宣布提前離職

英國首相強生於當地14日宣布，今年底開始英國將停止採購華為5G設備。在英國公布此消息前的數小時，華為英國董事會主席約翰•...

美股道瓊大漲556點 能源和原物料類股買盤旺

美股周二（14日）大漲，道瓊指數收高逾2%，標普500指數創下逾一周來最大漲幅，因投資人買進能源和原物料和工業股，忽略近...

期待更多振興支出 美股收高道瓊大漲556.79點

由於投資人期待美國政府祭出更多振興支出，勝過對2019冠狀病毒疾病（COVID－19）病例數激增的憂慮，美股今天收高， ...

華為回應英國5G禁用決定「很遺憾」 在英國被政治化

英國數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）14日宣佈，英國已決定停止在5G建設中使用華為...

美股早盤狹幅波動 投資人評估疫情及財報影響

美股14日早盤在平盤附近狹幅波動，道瓊指數盤小漲39點，因為投資人正在評估疫情對經濟的影響程度，以及密切觀察企業財報的表...

汽油價跳漲 美6月CPI增幅為近八年來最大

在經濟活動解封與汽油價格跳漲等因素帶動下，美國6月消費者物價創2012年來最大單月漲幅。但基本趨勢顯示通膨仍緩和，使美國...

這印度公司有何能耐 吸引臉書、Google捧錢來投資？

彭博資訊報導，Google正洽談投資40億美元、入股印度信實工業旗下數位部門Jio平台（Jio Platforms），尾...

熱門新聞

吃生魚片5天後喉嚨爆痛 就醫拉出罪魁禍首「還在蠕動」

74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

他用36元買的二手書 轉手售出竟高達60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。