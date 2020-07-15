加拿大會否跟進「五眼」盟友禁用華為？陷入難題

(德國之聲中文網) 加拿大媒體《環球郵報》7月14日報導，加拿大聯邦政府在英國做出決定後還未出面說明是否跟進，但是加拿大在野黨則是加強對政府的壓力，要求禁用華為。

根據報導，加拿大聯邦眾議員包胡斯 (Pierre Paul-Hus)受訪時，譴責加拿大成為「五眼聯盟」中唯一沒有采取行動消除華為國安疑慮的國家，象征著特魯多在保護國家安全方面的失敗。

《環球郵報》引述一名匿名消息人士指出，現在並不預期加拿大內閣很快做決定。該消息人士因為未被授權談論此事而不願意透露姓名。他說，政府內部只有在幾個月以前曾經進行過一次跟華為有關的討論。

該消息人士也說，政府曾經就三個方向進行討論: 全面禁用華為；設定華為5G設備的進入前提以及降低沖擊的措施；開放華為進入市場並且沿用現行法規，但是所有設備都必須通過檢測。該消息人士稱最後一個選項現在已經不被納入考慮。

《南華早報》報導，曾任加拿大駐北京大使館參贊、現任麥當諾－勞雷爾研究院 (Macdonald-Laurier institute)資深研究員的伯頓 (Charles Burton)表示，現在加拿大很難同意華為參與5G基礎建設。

伯頓說，在「中國游說」下，加拿大特魯多政府原本有意願讓華為參與5G建設，但是周二倫敦的決定讓加拿大陷入難題:「這會讓加拿大在五眼情報共享聯盟內顯得特立獨行，因此要做下這個決定很困難。」

他說: 「我認為我們政府會變得需要制定對抗華為的政策，並且做出聲明，而且他們可能很快就得這麼做。」

英國政府在7月14日宣布全面禁止華為參與5G建設，而已經安裝的華為產品則需在2027年前全面拆除。負責數碼技術事務的英國內閣大臣道登（Oliver Dowden）說，他認為加拿大會做出和英國類似的決定。

道登告訴國會說: 「美國和澳洲已經采取與我們一致的行動。我認為加拿大人跟我們做出類似的分析，只是還沒有做下決定。紐西蘭則是程序上稍有不同。」

他說: 「每個國家都在思索如何最妥善的保護該國通訊網絡，但是他們如何發展自己國內的替代方案，也同樣關鍵。」

7月初，加拿大宣布因應中國在香港實施《港區國安法》，宣布加方禁止向香港出口敏感軍事物品、暫停同香港引渡條約，也更新加公民赴港旅行提示。北京除了第一時間言辭回應，也發出對加拿大的旅游提醒作為反擊。

目前加中關系也因未華為財務長孟晚舟引渡案和「雙邁克爾」遭中國起訴案而陷入前所未有的低點。

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