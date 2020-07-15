Moderna新冠疫苗受試者全產生抗體 美股期指勁揚1%
疫苗研發公司Moderna傳來新冠疫苗受測者身體均產生抗體的好消息，美股期指因而走高，旅遊與休閒類股也在盤後大漲，反映生活可以回歸正常的希望。
周二（14日）發表在《新英格蘭醫學期刊》上的Moderna疫苗測試結果指出，該新冠疫苗在所有接受測試的患者體中均產生了新冠病毒抗體，且疫苗產生的中和抗體與已康復患者產生抗體的中上水準相當。Moderna疫苗是可能成功的新冠疫苗中，研發進度最多的疫苗之一。
彭博資訊說，雖然產生中和抗體並不能證明疫苗有效，但這被看作是測試過程中重要的早期進度。這份來自美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）研究人員的報告表示，大部分受測者產生的副作用沒有嚴重到需要排除進一步測試的程度。
美股期指在台北時間早上7時25分左右都受此利多激勵上揚，道瓊期指漲275點或1.1%，標普500期指漲0.8%，那指漲0.6%。
航空公司、郵輪營運商和餐廳類股票也在消息傳出的盤後交易時段翻揚。美國航空公司、皇家加勒比郵輪、Dine Brands Global股票均一度上漲超過6%。
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