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今高溫略降仍熱！熱帶低壓結構鬆散 吳德榮：防局部大雨及強風

台積電ADR大漲近3%　聯電跌1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（14日）互有漲跌，台積電大漲近3%，較台北交易股價溢價8.74%。

道瓊工業指數14日收盤大漲556.79點，漲幅2.13%，報26,642.59點；標普500指數上漲42.30點，漲幅1.34%，至3,197.52點；那斯達克指數在尾盤反彈，漲97.73點，漲幅0.94%，報10,488.58點。

費半指數收盤勁揚1.75%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.76 +0.00%

中華電 CHT 37.60 -0.21%

台積電 TSM 66.96 +2.9%

聯電 UMC 2.76 -1.08%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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