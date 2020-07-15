台積電ADR大漲近3% 聯電跌1%
台股ADR周二（14日）互有漲跌，台積電大漲近3%，較台北交易股價溢價8.74%。
道瓊工業指數14日收盤大漲556.79點，漲幅2.13%，報26,642.59點；標普500指數上漲42.30點，漲幅1.34%，至3,197.52點；那斯達克指數在尾盤反彈，漲97.73點，漲幅0.94%，報10,488.58點。
費半指數收盤勁揚1.75%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.76 +0.00%
中華電 CHT 37.60 -0.21%
台積電 TSM 66.96 +2.9%
聯電 UMC 2.76 -1.08%
資料來源：彭博資訊
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