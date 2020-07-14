華為回應英國5G禁用決定「很遺憾」 在英國被政治化

英國數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）14日宣佈，英國已決定停止在5G建設中使用華為設備。對此，華為英國發言人Edward Brewster發表聲明回應，這個決定令人失望，這對英國所有手機用戶來說都是一個壞消息，很遺憾，華為在英國的未來發展被政治化，這源於美國貿易政策，而不是安全問題。

據環球網報導，Edward Brewster表示，這可能會讓英國落入數位化發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數位鴻溝，此舉不但不能「提高」，還會降低英國的發展水準，敦促英國政府重新考慮這個決定。美國的新管制措施不會影響華為替英國提供的產品韌性和安全。

Edward Brewster指出，華為在英國的未來發展被政治化，這源於美國貿易政策，而不是安全問題，過去20年來，華為在英國重點構建更好的網路聯接，作為一個負責任的企業，華為將繼續一如既往地為客戶提供支持。

Edward Brewster說，華為將仔細審視14日的決定對他們未來英國業務的影響，並與英國政府溝通，說明他們會如何持續幫助英國構建更好的網路聯接。