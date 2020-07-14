聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為回應英國5G禁用決定「很遺憾」 在英國被政治化

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
英國14日宣布5G網路不用華為設備，華為對此表示遺憾。圖／取自BBC中文網
英國14日宣布5G網路不用華為設備，華為對此表示遺憾。圖／取自BBC中文網

英國數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）14日宣佈，英國已決定停止在5G建設中使用華為設備。對此，華為英國發言人Edward Brewster發表聲明回應，這個決定令人失望，這對英國所有手機用戶來說都是一個壞消息，很遺憾，華為在英國的未來發展被政治化，這源於美國貿易政策，而不是安全問題。

據環球網報導，Edward Brewster表示，這可能會讓英國落入數位化發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數位鴻溝，此舉不但不能「提高」，還會降低英國的發展水準，敦促英國政府重新考慮這個決定。美國的新管制措施不會影響華為替英國提供的產品韌性和安全。

Edward Brewster指出，華為在英國的未來發展被政治化，這源於美國貿易政策，而不是安全問題，過去20年來，華為在英國重點構建更好的網路聯接，作為一個負責任的企業，華為將繼續一如既往地為客戶提供支持。

Edward Brewster說，華為將仔細審視14日的決定對他們未來英國業務的影響，並與英國政府溝通，說明他們會如何持續幫助英國構建更好的網路聯接。

英國 華為

延伸閱讀

被英國拒絕 華為：根源是美國政策非安全問題

傳英國明年派航母赴遠東 國內出現質疑聲浪

英國改變主意 禁華為5G

英國政府下令電訊業者2027年前須完全去除華為設備

相關新聞

美股早盤狹幅波動 投資人評估疫情及財報影響

美股14日早盤在平盤附近狹幅波動，道瓊指數盤小漲39點，因為投資人正在評估疫情對經濟的影響程度，以及密切觀察企業財報的表...

汽油價跳漲 美6月CPI增幅為近八年來最大

在經濟活動解封與汽油價格跳漲等因素帶動下，美國6月消費者物價創2012年來最大單月漲幅。但基本趨勢顯示通膨仍緩和，使美國...

這印度公司有何能耐 吸引臉書、Google捧錢來投資？

彭博資訊報導，Google正洽談投資40億美元、入股印度信實工業旗下數位部門Jio平台（Jio Platforms），尾...

軟銀傳想賣安謀 蘋果會是買家？

軟銀傳出正在考慮出售晶片設計商安謀公司（Arm Holdings），根據9to5Mac報導，由於蘋果iPhone、iPa...

華為回應英國5G禁用決定「很遺憾」 在英國被政治化

英國數位化、文化、媒體和體育大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）14日宣佈，英國已決定停止在5G建設中使用華為...

華為去留決定出爐前夕 英國董座9月將辭職提早半年走人

金融時報報導，在英國政府即將做出是否讓華為參與5G建設決定的數小時前，華為英國董事長布朗勳爵（Lord Browne）已表示將...

ANA停招2500名應屆畢業生 包括綜合職、空服員等

全日空控股公司(ANA HD)已對外公布，將中止集團旗下37間公司，2021年度（2021年4月至2022年3月）進入公司的大學生等應屆畢業生徵才活動...

疫情衝擊 英國3到5月經濟萎縮19.1%

英國截至5月底的三個月期間，國內生產毛額（GDP）較前三個月萎縮近五分之一，凸顯新冠肺炎疫情對經濟的全面衝擊。

【大佛心法】黃金白銀熱騰騰 南非幣能大反攻嗎？

困擾全球經濟已經接近半年的肺炎疫情，現在正在美國與新興市場大爆發當中。各國政府持續祭出寬鬆貨幣政策與大規模振興經濟措施來支撐經濟，加上第一波受衝擊的中國大陸緩緩重回成長軌道，在實際需求慢慢回溫與資金題材推升下，包含黃金、白銀與銅價等大宗商品的價格持續走高，帶動商品貨幣如紐澳幣與南非幣都出現明顯反攻買盤，但為何南非幣漲勢不如紐澳幣？後續還有轉強續攻的機會嗎？

5月僅回升1.8%！英經濟迎來三百年最慘局面 赤字近12兆

英國預算責任辦公室（OBR）14日發布報告指出，英國經濟正步入300年來最糟的一年，同時也將面臨承平時期以來最大赤字。英...

亞馬遜推出智慧型購物車 消費者不必排隊結帳就能離店

電商巨擘亞馬遜（Amazon）14日宣布，將於洛杉磯伍德蘭崗（Woodland Hills）預定今年新開的連鎖雜貨店，推...

特斯拉為何調降Model Y售價？ 分析師稱美國需求轉弱

美國電動車大廠特斯拉調降跨界休旅車Model Y售價，並撤銷生產平價標準續航里程版Model Y的計畫，理由是低於250...

熱門新聞

陸對美祭「相應制裁」 美參議員克魯茲：中共嚇壞了

吃生魚片5天後喉嚨爆痛 就醫拉出罪魁禍首「還在蠕動」

美股吐回漲幅翻黑 加州取消解封措施拖累信心

特斯拉股價為何沸騰？這4小時至少4萬散戶狂敲進

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

他用36元買的二手書 轉手售出竟高達60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。