ANA停招2500名應屆畢業生 包括綜合職、空服員等

全日空控股公司(ANA HD)已對外公布，將中止集團旗下37間公司，2021年度（2021年4月至2022年3月）進入公司的大學生等應屆畢業生徵才活動。這是由於造成業績惡化的新型冠狀病毒感染症尚無法預見平息，使得該公司判斷將難以實施應屆畢業生的徵才活動。因疫情而暫停徵才的舉措，在大型企業這種高人氣公司之間也逐漸擴大。

原本雖然計畫整個集團會將會招募約3200人，然而現在則將停止招募其中近8成的2500人。作為集團核心的全日空(ANA)，將會暫停招募事務、技術的綜合職及空服員。另一方面，據了解，現已發出非正式錄取通知的約600名專門學校學生則會按照原訂計畫採用，機師及障礙者的徵才活動也會持續。

隨著新型冠狀病毒的影響導致旅客減少，ANA從春天以來便持續大幅減班當中。而關於徵才活動，ANA雖然曾於5月發表了將暫時中斷，並且持續觀察著社會動向，但由於減班的長期化導致人手持續處於剩餘狀態，因此現已決定暫緩大部分的徵才。

在航空業界，日本航空(JAL)現已中止了2021年度進入公司的應屆畢業生徵才活動。而針對重啟一事，JAL則表示：「會在制定事業計畫後，再次慎重地商討，判斷是否可行。」而Skymark也已中止了應屆畢業生的徵才活動。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》