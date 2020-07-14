特斯拉為何調降Model Y售價？ 分析師稱美國需求轉弱

「我們沒有能力救治病人，但我們有很多錢，而錢是現在最需要的東西。」電影《愛是您，愛是我》的導演李察•寇蒂斯以及華特•迪士尼的姪女阿比蓋兒•迪士尼等83名富豪聯署公開信，希望各國政府能課徵富人稅，妥善運用在醫療、教育等方面，並幫因疫情受到影響的家庭。

2020-07-14 16:17