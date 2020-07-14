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特斯拉為何調降Model Y售價？ 分析師稱美國需求轉弱
美國電動車大廠特斯拉調降跨界休旅車Model Y售價，並撤銷生產平價標準續航里程版Model Y的計畫，理由是低於250英里的續航里程「低到無法接受」。
依據特斯拉官網，最低價的長續航里程全輪驅動版Model Y定價為49,990美元。特斯拉原本計劃生產標準續航里程版Model Y，起價為39,000美元，但執行長馬斯克在推特表示，單次充電的續航里程若低於250英里將難以接受，因而撤銷該計畫。
投資研究公司Bond Angle執行長布萊恩表示，特斯拉調降Model Y售價以及取消平價Model Y，顯示美國市場對該公司電動車的需求轉弱。
布萊恩推測，特斯拉面臨第2季Model 3車款在美國市場需求下滑逾50%的困境，且Model Y推出後雖獲得正面評價，卻叫好不叫座。
分析師指出，特斯拉Model 3在中國開賣後，第2季銷售數據獲得提振；該公司表示第2季交車量約為90,650輛，優於市場預期；然而，特斯拉每季提報生產數據時，把Model 3和Model Y合併計算，投資人難以精準估算Model Y的銷售表現。
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