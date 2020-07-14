盼協助疫後復甦 83名富豪自願加稅

「我們沒有能力救治病人，但我們有很多錢，而錢是現在最需要的東西。」電影《愛是您，愛是我》的導演李察•寇蒂斯以及華特•迪士尼的姪女阿比蓋兒•迪士尼等83名富豪聯署公開信，希望各國政府能課徵富人稅，妥善運用在醫療、教育等方面，並幫因疫情受到影響的家庭。

《好萊塢報導者》報導，由富豪們組成、名為Millionaires for Humanity（人道富豪）的組織在公開信中提到，各國政府應該立即並永久課徵富人稅，並認為在疫情過後，像他們一樣的富豪需要背負起社會責任。

信中提到，若要拯救受疫情衝擊的世界，單靠慈善機構捐錢不夠，需要政府增稅來搜集資金後，妥善用運用在醫療、教育、社會安全等方面。

公開信表示：「我們不像數以百萬計的家庭需要為生計和失業所苦，所以請課我們稅！課我們稅！課我們稅！這是正確且唯一的選擇！」參與此聯名信的除了知名英國導演李察•寇蒂斯和迪士尼繼承人阿比蓋兒•迪士尼，還有紐西蘭首富丁道爾、冰淇淋品牌Ben & Jerry’s的創辦人傑瑞‧葛林菲爾德等，還有多名企業家。

CBS報導，以美國為例，雖然失業者有救助金可領，也有百萬名美國人在各州陸續開放後，恢復工作或重新被聘僱，但6月失業率依然高達11.1%，遠高於經濟大蕭條時期。另外，根據調查，因為疫情導致全球有5億人陷入貧困。

【更多精采內容，詳見 】