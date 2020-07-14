美疫情繼續燒 蘋果推動零售員工年底前遠距工作

由於美國新冠疫情又再爆新一波流行，世界其他一些國家也有相同情況，蘋果再度調整營運政策，因應部分門市又被迫關閉，在最新發給員工的訊息中，推動零售人員遠距工作。對於到美國辦公室上班的員工，預期今年底以前無法做到全員復歸。

蘋果主管零售的資深副總裁Deirdre O'Brien要求門市再關的零售同仁，改以線上或電話，協助顧客購買產品或是提供售後服務。「我們現在必須以遠距的方式，接待我們的顧客。而且可能要以這樣的方式，工作一段時日。」O'Brien這麼告訴受影響的門市員工。

O'Brien表示，疫情期間顧客上網購買產品和服務的情況增加，「顧客在哪裡，我們就要到哪裡。」她強調不能讓顧客的等待時間變得太長。

蘋果上個月已對員工發出備忘錄，預期今年年底以前，在美國的辦公室做不到全員都能返回辦公室工作的狀況。在亞太地和歐洲，視當地個別情況而定，有多處辦公據點未來幾個月可望全員恢復到公司上班。