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特斯拉市值猛蒸發550億美元 無損汽車股王寶座

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉股價13日飆高後回落，市值猛蒸發550億美元。（圖／美聯社）
特斯拉股價13日飆高後回落，市值猛蒸發550億美元。（圖／美聯社）

電動車大廠特斯拉股價13日歷經狂野走勢，盤中一度飆漲逾16%，收盤卻下跌3.1%，從盤中高點算來，市值迅速蒸發550億美元，這仍無損特斯拉「全球最高市值汽車公司」的頭銜。

在13日盤中高點時，特斯拉市值超過3,300億美元，超越豐田、福特、通用和飛雅特克萊斯勒這些車廠的合計市值。

收盤時，特斯拉股價下跌3.08%，報每股1,497.06美元，市值為2,770億美元，仍高於豐田、福特和通用等三家車廠合計市值。

在市值高峰時，特斯拉會是標普500指數中第十大企業。該公司目前仍不是指數的成分股，但被納入成分股的題材近期被熱炒，成為助漲股價的利多消息之一。

特斯拉近期其他利多因素，包括本月初稍早公布的交車數優於預期、可能推出新的電池技術、進軍印度市場。

優於預期的交車數據也讓許多人士認為，特斯拉第2季可能會寫下獲利成績。特斯拉此前三季已達獲利，必須要連續四季獲利，才能達到被考慮納入標普500指數的里程碑。

以收盤而言，特斯拉的市值仍可能在標普500指數中排名第13大，高於Netflix。

摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，特斯拉當前股價主要反映市場預期特斯拉2030年交車量達500萬輛，相當於今年目標交車量的逾十倍。他說：「我們並非是意指這些假設是不可能達成的，但從該公司迄今的表現來看，差距非常大。」Adam Jonas對特斯拉的股票評級為賣出，目標價為每股740美元。

特斯拉 標普 福特

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