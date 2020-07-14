軟銀急著處理 Arm最快可能明年再度上市

全球頂尖晶片設計公司安謀（Arm）可能再度上市，一旦決定上市，最快會在明年。彭博資訊報導，安謀現為軟體銀行（SoftBank）完全擁有的子公司，軟銀正在研究各種可行方案處分安謀持股的可行方案，包括以私人契約或公開上市、局部或全數出脫安謀股票。

處理安謀持股，是母公司軟銀執行公司現行策略的一環。軟銀決定釋放多個之前投資的控股公司股權，拿回現金買回庫藏股，拉抬軟銀股價。重新掛牌上市同時也是安謀近年一直都在談論的計畫，軟銀的庫藏股策略加速這個時程。最近半導體產業市場情況改善，提供安排買賣的好時機。

軟銀執行長孫正義2018年提出再上市想法，原本預定IPO時間在2023年左右。安謀曾是英國最大的科技上市公司，2016年被軟銀以320億美元併購後下市。

彭博強調，目前軟銀尚未做出決定。根據最新的軟銀財務季報，安謀的估值仍是當年收購時的價值。然而近來半導體股價大爆發，輝達（Nvidia）市值已經追過英特爾，安謀應該更比四年前更值錢。

如果選擇再次公開上市，目前還不清楚選在美國還是英國上市。若在英國上市，因為有必須有25%自由流通股的規定，將可望成為近年最大的科技IPO案之一。

軟銀營運長Marcelo Claure在周一刊出的金融時報訪談中表示，安謀若選擇上市，需要充份的時間準備，因此，他不認為能夠在未來12個月內實現。

華爾街日報指出，軟銀處分安謀持股的方案，聘請了高盛做諮詢顧問。高盛、安謀和軟銀均拒絕評論。