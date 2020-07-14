台積電ADR收漲近2％ 日月光回跌1％
台股ADR周一（13日）漲跌互見，台積電漲近2%，較台北交易股價溢價8.23%。
道瓊工業指數13日上漲10.5點，漲幅0.04%，報26,085.8點；標普500指數跌29.82點，跌幅0.94%，報3,155.22點；那斯達克指數下跌226.60點，跌幅2.13%，報10,390.84點。
費半指數收盤下跌1.72%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.76 -1.04%
中華電 CHT 37.68 -0.34%
台積電 TSM 65.07 +1.91%
聯電 UMC 2.79 +1.45%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言