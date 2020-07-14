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台積電ADR收漲近2％ 日月光回跌1％

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（13日）漲跌互見，台積電漲近2%，較台北交易股價溢價8.23%。

道瓊工業指數13日上漲10.5點，漲幅0.04%，報26,085.8點；標普500指數跌29.82點，跌幅0.94%，報3,155.22點；那斯達克指數下跌226.60點，跌幅2.13%，報10,390.84點。

費半指數收盤下跌1.72%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.76 -1.04%

中華電 CHT 37.68 -0.34%

台積電 TSM 65.07 +1.91%

聯電 UMC 2.79 +1.45%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普 日月光 ADR

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