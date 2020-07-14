科技股群起變臉 標普指數轉黑作收

由於高科技股失去動力，在一度將史坦普500指數推升至今年正值後，於最後一個小時交易中全數吐回漲幅。

史指下跌29.82點或0.94%收3155.22點。盤中指數一度上漲超過1%，使2020年走勢短暫上漲約0.1%，也是史指自6月初以來再次創出今年以來的正值。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌226.6點或2.13%收1萬390.84點，回吐稍早的反彈。由綜合指數中100大非金融企業組成的那斯達克100指數曾短暫突破1萬1000點，隨後收跌2.2%。道瓊工業平均指數盤中一度上漲563.79點或2.2%，收盤小漲10.5點或0.04%收2萬6085.8點。

臉書、亞馬遜、Netflix、Alphabet的股價均下跌至少1.7%，蘋果下跌0.46%，微軟下跌3.09%。盤中這些股票都大幅上漲。由於投資人看好這些個股在新冠大流行中表現良好，它們是今年股市的佼佼者。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)說，「任何有概念的人都看得出這超級科技股只是動能驅動的融漲走勢。這並不是說漲勢不是真實的，或者建議更加謹慎的觀點是錯誤的，但是投資人現在必須意識到『成長』就像一場100位玩家和3張椅子的大風吹遊戲。」

特斯拉盤中一度上漲16.2%，但收盤下跌3.08%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「特斯拉是最具拋物線走勢的代表個股。它從早盤開始翻轉，並在晚盤加速跌勢。加州的疫情新聞只是擴大了其跌勢，可望一路長跌。這些科技股事實上真的漲過頭、超買和瘋狂。」

在ADI公司提出以210億元全股票交易收購Maxim Integrated後，晶片股走升。Maxim跳漲8.11%。

道指和史指連續兩周下跌，而科技股的反彈使那指連續三周上漲，創下新高紀錄。道指和史指在7月分別上漲1.0%和2.7%。那指跑贏大盤，本月上漲10.7%，因為亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet均創下新高。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matthew Maley)在最新的報告中表示：「總體漲勢仍然非常侷限，而且幾支飛漲的大型股票正在呈現超買，甚至被高估。」「因此，必須等到史指的關鍵阻力位的確被突破，然後才能確認另一輪上漲行情已經開始。」

輝瑞公司和德國生物技術公司BioNTech SE被FDA針對在4種新冠病毒候選疫苗中2種授予指定快速通道。BioNTech上漲10.55%，輝瑞上漲4.05%。

輝瑞公司和BioNTech公司表示，預計本月稍後將有3萬名受試者開始進入下個階段的疫苗試驗。兩家公司預計，到2020年底將有1億劑疫苗，到2021年底將有超過12億劑疫苗。

佛州12日報導1萬5299例新冠病例，是自疫情大流行開始以來美國全州最高的單日總數。同時，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國已經連續3天每天超過6萬例新病例，使全美總數超過300萬例。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「每當有關疫苗的正面聲明發布時，都會對市場產生光環效應。」「這是個迫切希望看到另一面的市場，而且能夠做到這一點的唯一方法就是觀察各公司有關疫苗生產的公告。」

百事公司(PepsiCo)財報業績優於預期，上漲0.33%。摩根大通、花旗集團和富國銀行定14日發布財報。

根據Refinitiv數據，預計第2季企業獲利將下降44%，將是2008年第4季以來單度獲利的最大跌幅。但是，只要發出即將復甦的訊號，市場就可以避免獲利急劇下降。