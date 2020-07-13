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頁岩油業者：美原油產量觸頂 日產1,300萬桶已成往事
美國德州最大獨立頁岩油企表示，美國原油產量已經觸頂，年初每日可生產1,300萬桶的榮景已不會重現，日後產量將持穩在每日1,100萬桶。
金融時報（FT）報導，德州最大獨立頁岩油企Parsley Energy（PE）執行長蓋拉格（Matt Gallagher）表示，美國今年稍早出現的創紀錄產量將是最高水位線。今年37歲的蓋拉格說：「我不認為此生還能看見每日1,300萬桶的產量。」
今年春季美國頁岩油產量劇減達四分之一，原因是沙、俄掀起石油價格戰，加上新冠肺炎疫情蔓延，兩大衝擊重挫油價，促使數家原油業者關閉油井並削減支出。美國原油價格曾一度在4月轉為負值，儘管之後重回每桶40美元，但仍低於多數頁岩油業者的收支平衡價格。
顧問業者Enverus的數據顯示，7月9日運作中的水平鑽井僅223座，遠少於一年前的853座。
蓋拉格表示，基於業者正專注於維持、而非提高產量，美國頁岩油產量最終將持穩在每日1,100萬桶。挪威能源諮詢公司雷斯塔德（Rystad Energy）表示，這比今年峰值減少15%。
在去年11月，頁岩油產量激增使美國搖身變成石油淨出口國，與十年前每日進口1,000萬桶原油的景況大相逕庭。然而，今年5月起美國原油淨進口開始上揚。
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