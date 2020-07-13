英國電信：10年內無法徹底清除華為設施

（德國之聲中文網）英國電信集團（BT）負責人周一（7月13日）表示，要將飽受爭議的中國電信巨頭華為公司的設備從英國基礎設施中清除，10年之內「無法」完成。

英國電信集團首席執行官詹森（Philip Jansen）在接受BBC採訪時還警告說，如果被迫停止與這家中國公司打交道，英國可能會面臨用戶「憤怒」和潛在的安全風險。

據報導，由於長期以來對間諜問題的擔心，英國首相約翰遜本周將決定是否從英國的5G網絡中排除華為設備。

BBC周一報導說，英國政府可能會要求在2021年之後停止安裝華為設備，並可能嘗試在2025年之前清除華為公司所有的5G配件。

詹森接受BBC第四台節目「今日」採訪，被問到時間表的時候說， 「如果想要在5G網絡中完全拒用華為，我們理想的操作時間是7年，也可能在5年內完成。如果想在整個英國的電信基礎設施中清除華為，那麼我認為10年內都不可能做到。」

在3G和4G網絡中，華為設備遍布英國各地。詹森說：「華為進入電信基礎設施領域已近20年，是英國電信集團和英國其他電信公司的重要供應商。」

與此同時，約翰遜政府收到情報部門針對華為長期安全問題嚴重性的審查報告。

英國的審查源自美國對華為公司的最新制裁。該制裁阻止華為使用美國的芯片和半導體──5G網絡的核心元件。

在不牽涉處理個人數據的「核心」要素的前提下，英國原本允許華為在5G網絡設施中佔到最高35%的份額。但是美國的最新制裁可能導致華為尋求美國之外的其他元件供應商，英國情報部門不能確保其安全。

中國在香港實施國安法，以及對新疆維吾爾人的壓制，讓約翰遜承受著越來越大的政治壓力，被要求放棄華為並對中國采取更強硬的立場。

張平/ 凝煉 （法新社）

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