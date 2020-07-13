聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國電信：10年內無法徹底清除華為設施

德國之聲 / 德國之聲
英國電信集團表示，10年內「無法」將華為的設備從英國基礎設施中清除。圖為英國倫敦民眾行經一個手機5G廣告看板。路透
英國電信集團表示，10年內「無法」將華為的設備從英國基礎設施中清除。圖為英國倫敦民眾行經一個手機5G廣告看板。路透

（德國之聲中文網）英國電信集團（BT）負責人周一（7月13日）表示，要將飽受爭議的中國電信巨頭華為公司的設備從英國基礎設施中清除，10年之內「無法」完成。

英國電信集團首席執行官詹森（Philip Jansen）在接受BBC採訪時還警告說，如果被迫停止與這家中國公司打交道，英國可能會面臨用戶「憤怒」和潛在的安全風險。

據報導，由於長期以來對間諜問題的擔心，英國首相約翰遜本周將決定是否從英國的5G網絡中排除華為設備。

BBC周一報導說，英國政府可能會要求在2021年之後停止安裝華為設備，並可能嘗試在2025年之前清除華為公司所有的5G配件。

詹森接受BBC第四台節目「今日」採訪，被問到時間表的時候說， 「如果想要在5G網絡中完全拒用華為，我們理想的操作時間是7年，也可能在5年內完成。如果想在整個英國的電信基礎設施中清除華為，那麼我認為10年內都不可能做到。」

在3G和4G網絡中，華為設備遍布英國各地。詹森說：「華為進入電信基礎設施領域已近20年，是英國電信集團和英國其他電信公司的重要供應商。」

與此同時，約翰遜政府收到情報部門針對華為長期安全問題嚴重性的審查報告。

英國的審查源自美國對華為公司的最新制裁。該制裁阻止華為使用美國的芯片和半導體──5G網絡的核心元件。

在不牽涉處理個人數據的「核心」要素的前提下，英國原本允許華為在5G網絡設施中佔到最高35%的份額。但是美國的最新制裁可能導致華為尋求美國之外的其他元件供應商，英國情報部門不能確保其安全。

中國在香港實施國安法，以及對新疆維吾爾人的壓制，讓約翰遜承受著越來越大的政治壓力，被要求放棄華為並對中國采取更強硬的立場。

張平/ 凝煉 （法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

高通注資9,700萬美元 入股信實數位平台

繼英特爾之後，晶片大廠高通（Qualcomm）旗下創投部門也將投資印度首富安巴尼的數位服務平台Jio，投資額高達9,70...

輝瑞與BioNTech新冠疫苗 獲FDA「快速通關」證

德國生物科技先驅BioNTech和美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）13日表示，兩家公司攜手研發的兩款新冠病毒候選疫苗，已...

疫情當前零食胃口大開 百事公司Q2營收優於預期

百事公司（PepsiCo）第2季營收和淨利雙雙優於預期，主因為包含Fritos玉米片、奇多（Cheetos）在內的零食，...

英國電信：10年內無法徹底清除華為設施

英國電信集團（BT）負責人周一（7月13日）表示，要將飽受爭議的中國電信巨頭華為公司的設備從英國基礎設施中清除，10年之內「無法」完成。

韓資通訊產品出口 反彈

南韓資通訊科技（ICT）產品出口6月反彈，主因電腦出貨強勁，抵銷顯示器和行動裝置需求疲軟。

美零食巨擘 「消滅」25％品項

美國零食巨擘億滋國際（Mondelez）計劃旗下商品縮減25%，以簡化製造流程，因應新冠肺炎疫情衝擊。

Google將砸百億美元 加速印度科技轉型

Google13日宣布，計劃未來五至七年投資印度100億美元，以協助這個國家加速數位轉型。

聯合利華賣資產 擬縮減規模

消費日用品大廠聯合利華（Unilever）對出售茶葉部門一事已考慮一段時間，但近來似乎改變心意，消息人士透露，聯合利華可...

頁岩油業者：美原油產量觸頂 日產1,300萬桶已成往事

美國德州最大獨立頁岩油企表示，美國原油產量已經觸頂，年初每日可生產1,300萬桶的榮景已不會重現，日後產量將持穩在每日1...

Naver等三家零接觸經濟概念股 總市值突破100兆韓元

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，卻也掀起零接觸商機，南韓的Naver、Kakao和NCSOFT這三檔「零接觸經濟概念股」，截至...

看好iPhone換購商機 大摩上調蘋果目標價

摩根士丹利（大摩）將蘋果公司目標價從340美元上調至419美元，並給予「加碼」評級，原因是看好該公司的iPhone換購方...

美股道瓊早盤漲逾200點 特斯拉再創新高

美股13日早盤開高走高，道瓊指數上漲234點，紐約三大指數漲幅至少0.8%。市場正迎接本周開跑的超級財報季，在疫情肆虐之...

熱門新聞

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

不戴口罩還公審店員！網怒募「312萬小費」 女奧客竟想對半分

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

觀光客必訪熊本百年鰻魚老店豪雨受災 秘傳醬汁全流失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。