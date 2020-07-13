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半導體業最新併購案 亞德諾以210億美元併Maxim

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
亞德諾半導體與美信達成最終協議，由亞諾迪以全股票交易收購美信，交易規模達210億美元。 網路照片
亞德諾半導體與美信達成最終協議，由亞諾迪以全股票交易收購美信，交易規模達210億美元。 網路照片

美國半導體製造商亞德諾半導體（Analog Devices）與美信（Maxim Integrated）13日達成最終協議，由亞諾迪以全股票交易收購美信，交易規模達210億美元，為今年來最大併購案之一。

依據協議，美信股東持有的股票，每股將可換得0.63股亞德諾股票。合併完成後，新公司規模將逾680億美元。

華爾街日報報導，亞德諾目前的營收規模不到半導體大廠德州儀器（TI）的一半，收購美信也許不足以完全彌補這項差距，但有助擴大亞德諾的產品組合陣容。德儀曾宣稱，旗下的產品組合有助鞏固市占。

晶片製造業者尋求擴大規模並拓展產品組合之際，半導體產業已出現一系列併購活動。一年前，德國晶片業者英飛凌同意以84億歐元（約94億美元）收購柏士半導體（Cypress Semiconductor）；另外，恩智浦半導體去年也同意收購Marvell旗下Wi-Fi與藍牙晶片業務。

半導體 華爾街 德國

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