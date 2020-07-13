半導體業最新併購案 亞德諾以210億美元併Maxim

華爾街日報報導，中國大陸經濟正在復甦，而且是全球各大經濟體唯一能在今年維持成長的國家，但不要指望中國能像在2008-09年金融危機時期一樣，再扮演火車頭的角色，以強勁的需求帶動全球經濟復甦。

2020-07-13 14:12