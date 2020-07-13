疫情讓全球市值排行大洗牌　這幾家一路狂飆超車

一場新冠病毒疫情，讓全球企業市值大洗牌，變動幅度為2008年金融危機以來最大，凸顯在崩潰經濟環境中，適應能力最強的公司受惠最多。

近期多家國際企業上演市值「超車」戲碼。知名例子包括繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）市值在7月8日首度超越英特爾，躍為「美國半導體市值王」；電動車大廠特斯拉不但超越豐田，榮登全球市值最高車廠，甚至超越能源巨擘埃克森美孚。

此外，影音串流業者Netflix股價本月來已連四度創新高，市值飆上2,265億美元，超越迪士尼的2,133億美元、電信巨擘AT&T的2,121億美元與全美最大有線電視事業者康凱斯特公司（Comcast）的1,800億美元。

在金融領域，支付業者Paypal的市值排行從去年底的第76名一路扶搖直上，6月底竄升至第32名，逼近美國銀行（Bank of America），反觀美銀市值排行同期間直直落，從第16名掉落至31名。

另一個例子則是線上購物業者蝦皮的母公司Sea，Sea在紐約證交所上市，今年來股價飆漲兩倍，從每股約40美元飆升至120美元，使得公司的市值超過570億美元，超越東南亞最大公司、印尼的中亞銀行。

就連在食品和飲料領域，中國貴州茅台靠著新產品吸引高端消費者，目前市值急追國際大廠雀巢公司。

上述企業市值彼消我長，日經新聞分析，當股票市場變得動盪，就會發生下列情況：投資人調整投資組合，加上投機資金流入，大幅改變市值排行。

日經報導指出，當2000年網路泡沫破滅時，美國電信設備供應商朗訊（Lucent）的市值排名下滑，同時間，石油公司因新興國家對能源需求激增，市值大幅躍進。

在2008年的金融危機期間，新興經濟體的中等收入家庭增加，愈來愈多消費者開始使用iPhone，而非平價的諾基亞手機，這讓蘋果公司的市值超過諾基亞。

近期的資金流動顯示，新冠病毒疫情正加速數位化和「去碳化」（decarbonization）。今年上半年，在市值前1,000大企業中，來自能源和材料領域的公司減少到114家，但IT和電信產業的公司增加到138家。