外公的翻版！貓王外孫因自己造成的槍傷身亡 年僅27歲

美國已故搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的外孫、貓王的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie）的兒子班傑明基奧（Benjamin Keough）因自己造成的槍傷去世，年僅27歲。

麗莎瑪莉認為班傑明的外表最像外公，她的經紀人告訴美國TMZ網站，班傑明12日在加州卡拉巴薩斯市被人發現時已死亡，母親麗莎瑪莉傷心欲絕，但為了她11歲的雙胞胎和大女兒芮莉，她必須堅強。經紀人說，班傑明是麗莎瑪莉的最愛。班傑明的姊姊芮莉基奧（Riley Keough）也是演員。

班傑明是麗莎瑪莉與第一任丈夫音樂人丹尼基奧（Danny Keough）所生，麗莎瑪莉曾在受訪形容兒子神似貓王：「班傑明非常像外公，每個人都抓著他要合照，因為他倆像得不可思議。有時候我看著他，也會驚嘆不已。」

班傑明骨子裡也流著貓王的音樂血統，曾於2009年簽下500萬美元（約1.5億元台幣）唱片合約，也曾在貓王的紀錄片現身、在短片客串演外送員。

警方在12日清晨6時30分接獲報案，抵達時看到班傑明上身有一槍傷，當場宣告死亡。

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