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台積電ADR上周五回跌逾1％ 日月光上揚
台股ADR上周五（10日）漲跌互見，台積電跌逾1%，較台北交易股價溢價8.28%。
美股道瓊指數10日收盤上漲369.21點，或1.44%，收26,075.30點。標普 500指數上漲32.99點，或1.05%，收3,185.04點。那斯達克指數上漲 69.69點，或 0.66%，收10,617.44點。
費半指數收盤下跌0.33%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.81 +1.48%
中華電 CHT 37.81 -0.29%
台積電 TSM 63.85 -1.44%
聯電 UMC 2.75 +0.00%
資料來源：彭博資訊
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