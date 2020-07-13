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台積電ADR上周五回跌逾1％ 日月光上揚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台股ADR上周五（10日）漲跌互見，台積電跌逾1%，較台北交易股價溢價8.28%。

美股道瓊指數10日收盤上漲369.21點，或1.44%，收26,075.30點。標普 500指數上漲32.99點，或1.05%，收3,185.04點。那斯達克指數上漲 69.69點，或 0.66%，收10,617.44點。

費半指數收盤下跌0.33%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.81 +1.48%

中華電 CHT 37.81 -0.29%

台積電 TSM 63.85 -1.44%

聯電 UMC 2.75 +0.00%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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