快訊

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
新冠病毒在全球肆虐，美國總統川普終於戴起口罩。（圖／美聯社）
新冠病毒在全球肆虐，美國總統川普終於戴起口罩。（圖／美聯社）

以下為周末期間發生的國際重要大事：

川普：美中關係已嚴重受損 第二階段貿易協議目前不太可能

美國總統川普表示，華盛頓與北京之間的關係已「受到嚴重破壞」，而與中國的第二階段貿易協議，此刻他根本完全不考慮。

儘管中國大陸外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，但川普10日搭乘「空軍一號」前往佛羅里達途中，記者問及美國與中國第二階段貿易協議的可能性，他說：「我目前連想都沒想」，「與中國的關係已受到嚴重破壞，他們原本可以阻止這場瘟疫，他們原本可以阻止的，但他們沒有。」

●全球確診病例逼近1,300萬例 佛州單日新增1.53萬例

世衛組織12日通報，全球新冠肺炎病例新增確診病例創下新高紀錄，24小時內增加了23萬370例。另據路透統計，全球確診病例數已逼近1300萬例，奪走超過56.5萬的性命。

美國佛羅里達州的新增病例創下最高增幅，單日新增1.53萬例，增幅達6％，遠高於上周4.8％的平均值。

OPEC+考慮8月起縮小減產規模

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）正在推動從8月起縮小原油減產規模，亦即每日減產規模縮減200萬桶，主因OPEC+認為原油需求正逐漸朝向正常水準邁進。

OPEC+主要成員國預訂於15日召開視訊會議，討論目前及未來的原油產量。目前OPEC+每日減產970萬桶，效期到7月底止。華爾街日報報導，OPEC+代表指出，現在沙烏地阿拉伯及大部分參與減產的國家，都支持將減產量縮小到每日770萬桶，預計到年底為止。

特斯拉將Model Y跨界車降價3,000美元

特斯拉公司將其Model Y跨界休旅車的價格調降3,000美元，這距離該這款開售不到四個月。

根據特斯拉網站，Model Y現在的起售價為49,990美。特斯拉3月中旬開始讓該車款交車以來，其售價一直為52,990美元。

這是特斯拉在大約六周內第二次大幅降價。 5月下旬，該公司將Model S和X，Model 3價格分別下調5,000美元，2000美元。一些分析師認為這是需求看跌訊號。

●美國宣布擬對法產品加徵25%關稅

美國10日宣布，若巴黎當局執意開徵數位稅，將針對價值13億美元的法國製品加徵25%關稅。此舉恐加劇大西洋兩岸間的貿易緊張情勢。

不過美國貿易代表署（USTR）表示，會延遲180天實施新關稅，讓雙方有時間談判。加徵關稅的清單包含化妝品和手提包，但未見乳酪和葡萄酒。

法國則對課徵數位稅的立場堅定，表示不會因美方制裁威脅而動搖。

OPEC 特斯拉 川普

延伸閱讀

大膽跨紅線特赦 川普超越尼克森

為親信史東減刑 兩黨批川普「重大腐敗」

川普超越尼克森 大膽跨紅線為親信減刑

探訪馬里蘭軍醫院 川普首度公開戴口罩

相關新聞

石油需求逐步復甦 OPEC+ 擬縮小減產規模

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）正在推動從8月起縮小原油減產規模，亦即每日減產規模縮減200萬桶，主因OPEC+認為原...

股價已飆升133% 軟銀投資人押注還能再漲

彭博資訊報導，有批評人士認為軟銀集團會因為WeWork投資踩雷和疫情帶來的衝擊而致大廈傾塌，軟銀創辦人孫正義傳遞出了一個清楚的訊號：還不到時候。

台積電ADR上周五回跌逾1％ 日月光上揚

台股ADR上周五（10日）漲跌互見，台積電跌逾1%，較台北交易股價溢價8.28%。

今天開盤前 五件國際事不可不知

以下為周末期間發生的國際重要大事：

看淡景氣 投資人湧進債市

投資人在過去一周大舉湧向公債市場，引發美國10年期公債殖利率降至兩個半月以來低點，英國2年期、5年期公債殖利率也改寫歷史...

義債搶手 傲視歐元區

投資人近來大買義大利公債，原因是義國是少數幾個公債殖利率仍為正數的已開發國家之一。

辛巴威礦場 躍收購標的

儘管辛巴威面臨著糧食和燃料短缺、通膨率飆升，以及匯率重貶等經濟困境，但隨著黃金價格暴漲至逾八年來高點，該國的金礦已成為投...

未來一年…金價上看2,000美元

黃金期貨連續四天收盤高於每英兩1,800美元，高盛分析師上調金價未來一年目標價至每英兩2,000美元，看好已開發市場投資...

晶片爭霸 諾基亞急起直追

在全球5G爭霸戰中，芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）在錯誤的晶片押下重注，導致諾基亞市占率已進一步落後競爭同業。如今...

智慧工廠 助攻全球經濟

作為「工業4.0」重要推手的第五代行動通訊（5G），將成為驅動智慧工廠的新骨幹。專家預估，智慧工廠在2023年前全年有望...

日企以股支薪 掀起風潮

愈來愈多日本企業開始用股票作為高階主管薪酬待遇的一部分，試圖讓管理階層聚焦於長期提高股價的策略。根據野村證券公司的資料顯...

日企看齊陸企 行銷「直播帶貨」

在人與人必須保持社交距離且旅遊受到限制的新冠疫情時代裡，日本企業利用串流直播銷售商品給中國大陸的消費者，近來這種新的購物...

熱門新聞

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

紐時：中伊將簽經濟安全協議 恐成美中關係新引爆點

買20人份肯德基露餡！違反居家避疫令開趴 挨罰52萬

美國務院警告：旅居中國的美國公民 可能遭到任意逮捕

黃金石油靠邊站 木材榮登美國最熱門大宗商品

川普超越尼克森 大膽跨紅線為親信減刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。