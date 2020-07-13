今天開盤前 五件國際事不可不知

以下為周末期間發生的國際重要大事：

●川普：美中關係已嚴重受損 第二階段貿易協議目前不太可能

美國總統川普表示，華盛頓與北京之間的關係已「受到嚴重破壞」，而與中國的第二階段貿易協議，此刻他根本完全不考慮。

儘管中國大陸外交部長王毅才剛喊話「美中重回正軌」，但川普10日搭乘「空軍一號」前往佛羅里達途中，記者問及美國與中國第二階段貿易協議的可能性，他說：「我目前連想都沒想」，「與中國的關係已受到嚴重破壞，他們原本可以阻止這場瘟疫，他們原本可以阻止的，但他們沒有。」

●全球確診病例逼近1,300萬例 佛州單日新增1.53萬例

世衛組織12日通報，全球新冠肺炎病例新增確診病例創下新高紀錄，24小時內增加了23萬370例。另據路透統計，全球確診病例數已逼近1300萬例，奪走超過56.5萬的性命。

美國佛羅里達州的新增病例創下最高增幅，單日新增1.53萬例，增幅達6％，遠高於上周4.8％的平均值。

●OPEC+考慮8月起縮小減產規模

石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）正在推動從8月起縮小原油減產規模，亦即每日減產規模縮減200萬桶，主因OPEC+認為原油需求正逐漸朝向正常水準邁進。

OPEC+主要成員國預訂於15日召開視訊會議，討論目前及未來的原油產量。目前OPEC+每日減產970萬桶，效期到7月底止。華爾街日報報導，OPEC+代表指出，現在沙烏地阿拉伯及大部分參與減產的國家，都支持將減產量縮小到每日770萬桶，預計到年底為止。

●特斯拉將Model Y跨界車降價3,000美元

特斯拉公司將其Model Y跨界休旅車的價格調降3,000美元，這距離該這款開售不到四個月。

根據特斯拉網站，Model Y現在的起售價為49,990美。特斯拉3月中旬開始讓該車款交車以來，其售價一直為52,990美元。

這是特斯拉在大約六周內第二次大幅降價。 5月下旬，該公司將Model S和X，Model 3價格分別下調5,000美元，2000美元。一些分析師認為這是需求看跌訊號。

●美國宣布擬對法產品加徵25%關稅

美國10日宣布，若巴黎當局執意開徵數位稅，將針對價值13億美元的法國製品加徵25%關稅。此舉恐加劇大西洋兩岸間的貿易緊張情勢。

不過美國貿易代表署（USTR）表示，會延遲180天實施新關稅，讓雙方有時間談判。加徵關稅的清單包含化妝品和手提包，但未見乳酪和葡萄酒。

法國則對課徵數位稅的立場堅定，表示不會因美方制裁威脅而動搖。