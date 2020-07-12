SpaceX延後發射57枚迷你衛星 需更多時間作檢查

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天延後火箭發射任務，這項任務原本要透過火箭送57枚迷你衛星進入太空，作為構建全球性寬頻網際網路計畫一環。

SpaceX推文表示，已將星鏈（Starlink）計畫第10次發射任務往後推延，「以有更多時間作檢查」。並說，正致力找出一個新的發射時機。

法新社報導，這項任務先前也往後延過。

「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭這次除有57枚迷你衛星，也搭載了客戶Blacksky公司的2枚衛星。

今天中止的發射行程要是順利成行，會是SpaceX近2個月內第3次發射星鏈衛星。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所屬、總部位於加州的SpaceX，目前為止已獲美國當局授權發射1萬2000枚衛星進入多個軌道，而公司也已申請發射另外3萬枚衛星。

SpaceX的目標是從太空取得未來網路市場的市占率。

幾個競爭對手都有懷有相同野心，包括設在英國倫敦的新創公司OneWeb以及美國零售業巨擘亞馬遜（Amazon）。不過亞馬遜的古柏計畫（Project Kuiper）進度大幅落後。