聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉股價再刷新高 巴菲特身價被馬斯克超車
又是特斯拉（Tesla）。特斯拉股價10日在美股收盤大漲逾10%或150美元，直接攻破1,500美元整數大關。根據彭博億萬富豪指數的資料，特斯拉執行長馬斯克的身價也超車「股神」巴菲特，榮登全球第七富。
彭博資訊的資料顯示，49歲的馬斯克的身價10日一天就暴增逾60億美元，因為特斯拉當日股價收在1,544美元，再創新高，市值攀抵2,865億美元。馬斯克持有特斯拉20.8%股權，換算下來他的持股價值將近600億美元，他的身價則約為705億美元。馬斯克同時也是太空公司SpaceX和挖隧道公司Boring的主要股東。
8月底即滿90歲的「股神」巴菲特，這一周則因捐出了近30億美元的波克夏股票做公益，身價一下子大縮水。
巴菲特2019年4月接受 Yahoo Finance訪問時曾表示，身為特斯拉執行長，馬斯克的言行「還有改進的空間」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言