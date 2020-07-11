特斯拉股價再刷新高 巴菲特身價被馬斯克超車

又是特斯拉（Tesla）。特斯拉股價10日在美股收盤大漲逾10%或150美元，直接攻破1,500美元整數大關。根據彭博億萬富豪指數的資料，特斯拉執行長馬斯克的身價也超車「股神」巴菲特，榮登全球第七富。

彭博資訊的資料顯示，49歲的馬斯克的身價10日一天就暴增逾60億美元，因為特斯拉當日股價收在1,544美元，再創新高，市值攀抵2,865億美元。馬斯克持有特斯拉20.8%股權，換算下來他的持股價值將近600億美元，他的身價則約為705億美元。馬斯克同時也是太空公司SpaceX和挖隧道公司Boring的主要股東。

8月底即滿90歲的「股神」巴菲特，這一周則因捐出了近30億美元的波克夏股票做公益，身價一下子大縮水。