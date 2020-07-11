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新冠病毒治療有進展 道瓊上漲369點、那指續創新高

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
吉利德科學(Gilead Sciences)表示，與標準療法相比，其新冠病毒治療候選藥物瑞德西韋(remdesivir)的臨床試驗有所改善，死亡率降低了62%。這個消息讓吉利德股價上漲2.16%。美聯社
吉利德科學(Gilead Sciences)表示，與標準療法相比，其新冠病毒治療候選藥物瑞德西韋(remdesivir)的臨床試驗有所改善，死亡率降低了62%。這個消息讓吉利德股價上漲2.16%。美聯社

有關潛在新冠病毒治療的消息提升了疫情爆發後經濟復甦的希望，美股大漲。

道瓊工業平均指數上漲369.21點或1.44%收2萬6075.3點。史坦普500指數攀升32.99點或1.05%收3185.04點。那斯達克綜合指數上漲69.69點或0.66%收1萬617.44點，受亞馬遜和Netflix的推動再創新高。

吉利德科學(Gilead Sciences)表示，與標準療法相比，其新冠病毒治療候選藥物瑞德西韋(remdesivir)的臨床試驗有所改善，死亡率降低了62%。這個消息讓吉利德股價上漲2.16%。BioNTech的CEO還告訴《華爾街日報》，該公司的新冠病毒疫苗可能在12月前獲得批准。

受惠經濟重啟的股票跑贏大盤。美國航空和聯合航空股價分別上漲6.8%和8.29%，而達美航空上漲5.61%。郵輪運營商嘉年華(Carnival)飆升10.84%，之前該公司表示，其運力在30%至50%之間時的現金流量可望收支平衡。

高盛表示，Netflix未來12個月可上漲30%，該公司股價上漲8.07%。花旗將其對亞馬遜的目標價提高華爾街最高的每股3550元，亞馬遜股價上漲0.55%，再創歷史新高。

摩根大通是貢獻漲幅最大的道指成分股，上漲5.47%；高盛上漲4.44%。花旗集團和富國銀行分別上漲5.9%以上。金融股下周進入財報季。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「在有希望實現健康解決方案，或者經濟事實上復甦可能比預期來得快的日子裡，通常所有周期性股票都會上漲。」相反地，「當經濟似乎陷入停滯，或者復甦將慢於預期時，投資人往往會重新擁抱以往的火車頭科技股。」

10日的漲勢使道指本周累計上漲0.9%。史指和那指分別上漲1.7%和4%。今年以來，道指和史指分別下跌8.6%和1.4%，那指則上漲超過18%。

可以肯定的是，隨著新增病例繼續升高，部分投資人仍然感到擔憂。美國9日新增6.3萬例新冠病例，創下新高紀錄。目前的7天平均新增數超過5.3萬人。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「對美國而言前景黯淡，隨著傳播率上升，住院和死亡人數也增加，新冠危機繼續進化。」「儘管美國多頭堅守『亞馬遜、疫苗和聯準會』作為多頭依據，相信這三個因素可以防止急劇下跌，但就此要說史指具有吸引力，真的很難。」

疫苗 華爾街 疫情 聯準會

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