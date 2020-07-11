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富國銀行 擬裁數千人
富國銀行正準備從今年內裁員數千人。富國銀行是雇員數最多的美國銀行業者，若真裁減人力，將在疫情惡化之際，為向來抗拒大規模裁員的銀行業，設下慘澹先例。
彭博資訊引述知情人士報導，富國銀行高層面臨刪減成本的龐大壓力，促使主管研擬最終恐裁汰數千個職位的計畫。
分析師預期，將於下周公布財報的富國銀行，有可能出現逾十年來首度虧損，同時也將揭露在聯準會（Fed）壓力測試後，會減發股利。儘管富國銀行的狀況比競爭對手更糟，但只要有銀行裁員，將在貸款損失不斷升高的金融業界產生深遠的影響。
富國銀行的效率遠遠落後競爭對手，且在多年來監管機關的調查與裁罰下，這項問題變得更為嚴重，現在更有新冠肺炎疫情來攪局。富國銀行九日收盤跌百分之二點一，今年來跌百分之五十五點三。
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