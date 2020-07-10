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美股早盤多空拉鋸 吉利德報喜但確診病例飆升

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美國藥廠吉利德釋利多，讓股市收復盤前一度跌逾200點的跌幅。路透
美國藥廠吉利德釋利多，讓股市收復盤前一度跌逾200點的跌幅。路透

美股10日早盤小跌，稍早因新增確診人數飆升恐傷害全球經濟復甦的隱憂再度浮現，道瓊指期一度跌逾200點，但在吉利德表示瑞德西韋大幅降低新冠肺炎的致死率後，市場信心提振，幾乎扭轉盤前頹勢。

道瓊工業指數早盤跌62點，或0.2%；標普500指數跌0.2%；那斯達克指數跌0.4%；費城半導體指數跌0.6%。台積電ADR跌2.3%。

美國藥廠吉利德10日聲明指出，瑞德西韋「相較於標準療程，和改善臨床康復情況與降低62%的死亡風險有所關聯」，吉利德股價10日早盤應聲上漲2.5%。

股市才經歷一個瘋狂的交易日，投資人在疫情引發不確定之際，紛紛追捧大型科技股。那斯達克指數9日再度收高，但其他市場都陷入掙扎。道瓊收盤跌逾300點，回吐本周來的漲幅。

Instinet執行董事Frank Cappelleri說：「（9日）是交投相當淡靜的一個交易日，但還是有如搭乘雲霄飛車」，他也指出標普500指數從盤中高點到低點的跌幅為2%，隨後才收復部分跌幅，「總體而言，個股普遍下跌，儘管標普市值前五大股票上漲」，但該指數中392支股票全都下跌。

Baird投資策略長Bruce Bittles表示，「美國經濟的前路將可能取決於未來幾個月出現的財務衝擊，以及面對疫情隱憂波動的消費者參與程度」，「初領失業救濟金的人數仍屬高水準、小型企業即將倒閉的證據，都成為記記警鐘，提醒人們即將面臨的經濟挑戰」。

標普 疫情

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