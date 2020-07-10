個人電腦第2季出貨大增 惠普和聯想是前兩大品牌

疫情帶動遠端辦公和居家學習潮，資訊科技業市調機構IDC和顧能都說，第2季個人電腦（PC）出貨躍增。

根據IDC的數據，PC出貨比去年同期大增11%至7,230萬台，美國寫下逾十年來最高單季出貨量。但顧能統計第2季出貨成長2.8%至6480萬台。兩家機構數據有異在於是否將平板電腦列入計算。