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台積電ADR周四大漲3.5% 台幣升值令溢價高達10.7%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四隨美股費城半導體指數走高，大幅上漲3.5%，加上台幣升值效應，較台北交易股價溢價高達10.7%。

道瓊工業指數9日收盤下跌361.19點或1.39%，至25,706.09點；標普500指數收低17.89點或0.56%，至3,152.05點；那斯達克指數則是再創新高，上漲55.25點或0.53%，報10,547.75點。

費半指數也走高，收盤上漲1.32%。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.74 +1.50

中華電 CHT 37.92 -0.58

台積電 TSM 64.78 +3.50

聯電 UMC 2.75 -0.72

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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