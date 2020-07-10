憂疫情再起…道瓊下跌361點 那斯達克跌轉升再創新高

由於對新冠病毒及其對經濟的影響再度引起擔憂，道瓊工業平均指數大跌逾300點，抹去本周升幅。

道指下跌361.19點或1.39%收2萬5706.09點，讓道指本周下跌0.5%。史坦普500指數下跌17.89點或0.56%收3152.05點。那斯達克綜合指數由跌轉升，上漲55.25點或0.53%收1萬547.75點，再創新高。

Walgreens在道指成分股中跌幅最大，其上季營收弱於預期，股價下跌7.76%。該公司也暫停股票回購計畫。波音也下跌3.71%。

從經濟復甦受惠的個股一直在掙扎。聯合航空、達美航空和美國航空均下跌超過5％。嘉年華下跌4.83%，皇家加勒比下跌5.84%。科爾下跌7.25%。

在佛州公布與新冠病毒相關的住院人數創新高後後，股指跌至盤中低點。該州的新冠死亡人數也創歷史新高。加州日均新增病例數也創下新高。

不過，在美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇博士說，Moderna研發中的新冠病毒疫苗可能會在7月底進入第3期試驗後，股指有所回升。

AssetMark首席經濟學者托馬斯(Jason Thomas)說：「與4月相比，現在沒有理由感到樂觀。」「 4月時我們曾對獲得疫苗需要花費多長時間進行評估，而且預期可能分階段開放經濟並出現持續的復甦。」

他補充說：「可能到明年初時我們還在尋找疫苗，但很明顯，如果新病例暴增，經濟很難重啟。」

最高法院的一項裁定也增加了看空情緒，最高法院裁定，作為調查的一部分，曼哈頓地區檢察官可以查看川普總統的稅務記錄。

瑞銀(UBS)紐約證券交易所(NYSE)交易大廳業務主管卡欣(Art Cashin)表示：「最高法院的裁決震撼了市場，因為這可能打擊川普的連任機會。」「但雖嚇壞了多頭，但並未引發太多賣盤，因此股市其實是在相對真空的情況下下跌。」

但是，一些大型科技股的漲幅限縮了跌幅。亞馬遜上漲3.29%，創歷史新高。Alphabet、微軟和蘋果股價小幅上漲。

由於投資人越來越擔心最近全球新冠病例的飆升可能會延長當前的經濟衰退並迫使人們居家禁足更久，這些股票本周表現跑贏大市。

ChartSmarter創始人布希(Douglas Busch)說：「許多這樣的個股都受益於居家禁令。」從技術角度來看，他預期部分主要科技股出現盤整，但他認為它們還有進一步上漲空間。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國已確認超過300萬例新冠病例。全球確診病例超過1200萬例。