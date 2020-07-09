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美科技股領漲 蘋果、亞馬遜及輝達再創新高

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美國上周初次申領失業救濟金人數達131.4萬人。路透
美國上周初次申領失業救濟金人數達131.4萬人。路透

美股四大指數9日早盤開高後在平盤附近狹幅波動，多空依然激烈拉鋸；新冠肺炎確診病例不斷攀升、美國就業市場情況依然嚴峻，讓投資人心中仍忐忑不安，但蘋果、亞馬遜和輝達等大型科技股持續上漲，帶領那斯達克綜合指數再創新高。

道瓊工業指數早盤漲7.9點，或0.03%，標普500指數漲0.2%，但漲勢維持沒多久即翻黑，那斯達克與費半指數則維持漲勢，費城半導體指數漲0.2%，台積電ADR漲逾1%。昨日市值超越英特爾（Intel）的輝達（Nvidia）繼續上漲1.2%，繼續改寫新高紀錄；英特爾則跌0.4%。

微軟漲逾1%。Netflix、蘋果公司、臉書、亞馬遜（Amazon）和字母（Alphabet）也都開高，亞馬遜再創新高。

美國勞工部同日稍早發布的數據顯示，美國在止於7月4日的上周，初次申領失業救濟金人數達131.4萬人，優於市場預期的139萬人，但仍超過百萬人。連續申領救濟金人數下滑69萬8,000人，至1,806萬人。

新冠肺炎 半導體 標普 美股

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