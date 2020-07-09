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委內瑞拉聲稱 擊落入侵領空的美國註冊「運毒飛機」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉軍方高層8日晚間上推特貼文，宣稱擊落一架帶有美國機尾編號的運毒飛機。畫面翻攝：Twitter/CeballosIchaso
委內瑞拉軍方高層8日晚間上推特貼文，宣稱擊落一架帶有美國機尾編號的運毒飛機。畫面翻攝：Twitter/CeballosIchaso

俄羅斯衛星通訊社8日報導，委內瑞拉軍方聲稱他們依法「擊落」一架帶有美國機尾編號的運毒飛機。

委國戰略作戰司令部（CEOFANB）參謀長塞巴洛斯（Remigio Ceballos）在推特發文指出，聯和航太防衛司令部（CODAI）發現一架帶有美國機尾編號的運毒飛機（Narcoaeronave）入侵領空後，依法將其擊落，同時附上被擊落飛機在地面燃燒的照片，飛機尾翼上的「N339AV」清晰可見。

根據FlightAware.com的資訊，這是一架1994年出廠的霍克800型噴射機（Hawker 800），所有人是美國德拉瓦州一間有限責任公司，6月中剛獲聯邦航空管理局（FAA）頒發飛航認證。7日仍在墨西哥境內，並從托盧卡飛到科蘇梅爾島。

俄羅斯 委內瑞拉

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