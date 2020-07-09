委內瑞拉聲稱 擊落入侵領空的美國註冊「運毒飛機」
俄羅斯衛星通訊社8日報導，委內瑞拉軍方聲稱他們依法「擊落」一架帶有美國機尾編號的運毒飛機。
委國戰略作戰司令部（CEOFANB）參謀長塞巴洛斯（Remigio Ceballos）在推特發文指出，聯和航太防衛司令部（CODAI）發現一架帶有美國機尾編號的運毒飛機（Narcoaeronave）入侵領空後，依法將其擊落，同時附上被擊落飛機在地面燃燒的照片，飛機尾翼上的「N339AV」清晰可見。
根據FlightAware.com的資訊，這是一架1994年出廠的霍克800型噴射機（Hawker 800），所有人是美國德拉瓦州一間有限責任公司，6月中剛獲聯邦航空管理局（FAA）頒發飛航認證。7日仍在墨西哥境內，並從托盧卡飛到科蘇梅爾島。
🚨#ULTIMAHORA #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/pT1bo3BogX— A/J REMIGIO CEBALLOS (@CeballosIchaso) July 8, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言