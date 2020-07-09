美國該怎麼辦？報告證實：全美有一半的就業人口失業

隨著新冠肺炎自中國（China）武漢爆發擴散至全球，這場疫情的衝擊和影響讓至少2／3的人口面臨不同程度的隔離和居家檢疫，每天都看不到趨緩現象的接連確診，讓病例很快就突破1200萬例，死亡人數也將逼近60萬人大關。

在這場風暴下，美國的疫情是全球最嚴重，超過300萬人確診的數字，占全球所有確診者的25％，疫情讓美國人面臨史無前例的衝擊和震撼，許多天人永隔的家庭悲劇，更造成了永遠難以挽回的遺憾；病毒改變了你我習以為常的生活、被迫讓所有產經活動都停擺受挫，也讓經濟壓力如排山倒海般傾洩而出。

一半的就業人口找不到工作

《CNBC》報導，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，5月份的就業人口比率數，已經驟降至52.8％，這也意味著47.2％的就業人口，正面臨嚴峻的失業問題。

在新冠肺炎的影響下，絕大部分的工作都面臨在家上班的轉型，一些無法開工且必須面對人群的產業型態，則紛紛裁員或宣告倒閉，這份就業人口比率數據從1月最高的61.2％開始如溜滑梯般下降，距離二戰後在2000年締造的64.7％就業人口比率榮景，如今差異甚大。

值得注意的是，這份失業率的計算只包含成年人口約60％的勞動力，並沒有包括那些已經放棄尋找工作的人。

德意志銀行首席經濟學家托斯騰斯洛克（Torsten Slok）表示，「要使就業人口回到2000年那樣的高峰狀態，全美國至少要增加3000萬個工作機會。」但這種挑戰如今看起來根本是天方夜譚。

「目前，經濟復甦的挑戰正受到成千上萬沒有工作且根本沒有就業機會的美國人影響，大量的工作流失，也意味著經濟還沒有走出困境。」

荒謬的防疫政策如今一發不可收拾

回到疫情爆發的起點，很多專家原先認為，以美國的醫療發展和先進程度，應該不至於會受到新患肺炎多麼巨大的衝擊，但從3月中期排山倒海的案例增加，讓大部分原先認為事不關己的美國人，才驚覺這場災變似乎事情大條。

於是，在突然的一夕之間，美國演變成世界上病毒最嚴重爆發的國家，專家坦言，「在這場鬥爭中，我們確實擁有許多明顯的優勢──我們是富裕的國家、技術和科學創新的樞紐、擁有自由和開明的民主社會，以及處理全球衛生危機的能耐。」

但疫情爆發後，美國確實也暴露了許多缺點，使得該國一開始就處於劣勢，因為相對於其它富裕的民主國家而言，它們正面臨著相同的困擾，但可都能隨著有效的控制，而緩解了確診曲線。

「但在美國，病毒侵襲了一個高度分化、分散和個人主義的社會，一個從來沒有被其它流行病困擾和改變的社會。這些因素，加上總統川普（Donald Trump）在病毒首次出現時未能認真看待的輕蔑態度，讓美國打起這場仗來十分艱辛。」

計畫開放校園更顯離譜

令人費解的是，川普在日前發表的談話當中，他還信誓旦旦地強調，「我們會對各地州長施加壓力，要求各級學校在秋季全面開放校園，儘管不會有太多人戴著口罩，但他們都是併排坐著。」言下之意似乎是沒有面對面，所以傳染風險會降低。

在美國，有超過5000萬兒童要上學，但從今年春天開始所有學校的停課，迫使數百萬父母在一夕之間成為老師，這往往也壓迫了他們原本的正職工作。

不過，隨著傳統學年的開始到來，無論是州政府或聯邦政府，幾乎都沒有如何安全開設學校的具體計畫，畢竟從過去的幾週以來，新冠肺炎的感染者不斷創下新高，父母和教育者都愈來愈擔心是否真有方法能使學生和老師在校的防疫能安全。

川普的這項決策，無疑是讓疫情更加雪上加霜。

目前最糟糕的情況是，在失業率本來就高的美國，如今更得面對完全看不到未來的就業狀況，究竟該如何度過危機？連政府自己都沒有任何答案。

專家強調，目前對美國經濟打擊最嚴重的狀況是，許多失業的人將會面臨永久性失業──好比說線上購物的崛起，讓許多零售商面臨倒閉的命運，而超低油價的衝擊，也使得石化產業將被重挫，加上觀光、餐旅、航空業的影響，要恢復以往的榮景，還得花上幾年的時間。

（文 / 魯皓平 本文出自2020.07.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）