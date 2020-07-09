慘！慘！慘！飛機賣不掉 空巴連三月新訂單掛零
空中巴士（Airbus）上個月新訂單再掛零，今年連續第三個月賣不出任何一架飛機。交機方面，6月與5月相比大幅反彈50%，但結算上半年的交機數量，仍跌入16年來最低點。
空巴周三（8日）公布的這些數據顯示，全球航太產業自年初以來被新冠病毒重擊倒地的慘狀。
彭博資訊指出，空巴證實有一張訂單被取消，今年到現在為止，訂單淨額為298架。
空巴6月交機數為36架，5月時交機24架，4月疫情高峰期間則只交機14架。結算今年上半年，交機196架，與去年同期的389架相較，減幅高達49%。
空巴表示，未來兩年業績估計平均減少四成，因而將被迫裁員1.5萬人，大約是11%的人力。
Agency Partners分析師Sash Tusa說，空巴今年全年可能能夠交機603架，然後疫情流失訂單的效應在明、後年延後顯現，明年估交機數量會大降到只有355架，後年回升到416架，這代表目前的生產要再削減約30%。
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