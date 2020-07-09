台積電ADR周三大漲3.1% 溢價率8.1%
台積電ADR周三（8日）隨美股大盤收漲，漲幅3.1%，較台北交易股價溢價8.1%。
道瓊工業指數8日上漲177.1點，或0.68%，報26,067.28點；標普500指數收高24.62點，或0.78%，報3,169.94點；那斯達克綜合指數勁揚148.61點，或1.44%，收10,492.50點。
費城半導體指數收盤上漲1.48%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.67 +0.43
中華電 CHT 38.14 +0.45
台積電 TSM 62.59 +3.10
聯電 UMC 2.77 -1.07
資料來源：彭博資訊
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