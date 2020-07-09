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美元跌至兩周最低 大宗商品貨幣上漲

經濟日報 / 編譯季晶晶／ 即時報導
美元周三跌至兩周最低，顯示避險吸引力下滑。 路透
美元周三跌至兩周最低，顯示避險吸引力下滑。 路透

美元周三（8日）跌至兩周最低，顯示避險吸引力下滑，主因是美國科技股上漲，大宗商品價格走強，儘管在全球，特別是美國新增病例數再次攀升之際，市場情緒仍然謹慎。

歐元兌美元升至三周高位，而澳元、紐元和加元等大宗商品貨幣上漲。

那斯達克指數周三上漲0.8%，扭轉周二的跌勢，提振了外匯市場的風險偏好。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「投資人愈發相信，這一輪的股市漲勢不會很快結束，很大程度是基於未來幾周和幾個月內，會繼續看到全球推出強有力刺激舉措的預期。」

儘管如此，美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）周三報告全美累計病例近300萬例，較之前統計時增逾5萬例。報告還稱，死亡病例增加932人，超過13.1萬例。

下午稍早，美元兌一籃子貨幣下跌0.5%至96.448。

本周稍早美元下跌引發被視為下跌技術訊號的「死亡交叉」，即50日移動均線低於200日移動均線。

美國銀行證券分析師表示，自1980年以來，美元九次出現死亡交叉後有八次走跌。

歐元兌美元升0.6%，報1.1338美元。

大宗商品貨幣往往在風險偏好增強時期走高，當日兌美元也有所上漲。

澳元兌美元升0.5%，報0.6977美元。紐元兌美元升0.4%，報0.6572美元，加元兌美元升0.7%，報1.3514加元。

美元兌避險日圓日內下跌，報107.25日圓。美元兌瑞郎也下跌0.5%，報0.9381瑞郎。

英鎊擺脫了稍早的跌勢，上漲0.6%，報1.2588美元，英國財政大臣稍早宣布一項300億英鎊（377億美元）的計畫，向雇主支付津貼， 讓他們召回強制休假的員工，並給酒店業和購房者減稅，以防出現失業危機。

外匯 酒店 政大

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