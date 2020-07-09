復甦跡象推動油價上漲 金價衝破1800美元大關

油價周三（8日）收高，因美國汽油消費顯示復甦跡象，但原油庫存增加以及新冠病毒感染病例上升限制了漲幅。

布蘭特原油期貨結算價上漲0.21美元，報每桶43.29美元。美國原油期貨上漲0.28美元，結算價報每桶40.90美元。

兩大指標期貨合約連續第四個交易日單日變動幅度在1%以下，儘管有消息稱石油輸出國組織（OPEC）成員國利比亞將重新開放其Es Sider油港，這將增加全球石油供應。

美國能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，美國汽油庫存減少480萬桶，需求攀升至880萬桶/日，為3月20日以來的最高。

煉油廠產能利用率增加了兩個百分點，但仍比去年同期低了17%左右。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，「雖然夏季汽油庫存大幅下降是健康的，但美國原油和餾分油庫存確實接近歷史最高紀錄，這就不那麼理想了。」

數據顯示，美國墨西哥灣原油庫存上周增加500萬桶，創下歷史新高。

在全球金市，金價周三飆升，突破每英兩1,800美元的技術大關，創下2011年9月以來的最高水準，因投資人尋求規避新冠病毒帶來的風險，各國央行紛紛推出強力刺激措施以緩解疫情對經濟的影響。

現貨黃金上漲0.9%，至每英兩1,811.01美元。美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,820.60美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，「支撐的支柱是財政和貨幣刺激措施」，以及流入黃金支持的ETF和其他投資的資金。他說：「不斷向市場注入流動性是最突出的積極因素，因為美元一直在走軟，並支撐大宗商品價格，尤其是黃金和白銀價格。」

稍早，金價攀逾1%至每英兩1,817.71美元，為2011年9月19日以來的最高水平，低於當月創下的1,920.30美元的歷史高點。

世界黃金協會（WGC）周二表示，以黃金為基礎的ETF黃金持有量在2020年上半年增加了734噸，超過以往任何一整年的增持量。

其他貴金屬方面，銀上漲2.1%至每英兩18.68美元。鈀金上漲0.1%至1,918.05美元，鉑金上漲0.7%至841.54美元。