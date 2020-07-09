快訊

免費送、要抽籤 4大部會加碼補助券比一比

復甦跡象推動油價上漲 金價衝破1800美元大關

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 即時報導
現貨黃金上漲0.9%，至每英兩1,811.01美元。美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,820.60美元。 路透
現貨黃金上漲0.9%，至每英兩1,811.01美元。美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,820.60美元。 路透

油價周三（8日）收高，因美國汽油消費顯示復甦跡象，但原油庫存增加以及新冠病毒感染病例上升限制了漲幅。

布蘭特原油期貨結算價上漲0.21美元，報每桶43.29美元。美國原油期貨上漲0.28美元，結算價報每桶40.90美元。

兩大指標期貨合約連續第四個交易日單日變動幅度在1%以下，儘管有消息稱石油輸出國組織（OPEC）成員國利比亞將重新開放其Es Sider油港，這將增加全球石油供應。

美國能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，美國汽油庫存減少480萬桶，需求攀升至880萬桶/日，為3月20日以來的最高。

煉油廠產能利用率增加了兩個百分點，但仍比去年同期低了17%左右。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，「雖然夏季汽油庫存大幅下降是健康的，但美國原油和餾分油庫存確實接近歷史最高紀錄，這就不那麼理想了。」

數據顯示，美國墨西哥灣原油庫存上周增加500萬桶，創下歷史新高。

在全球金市，金價周三飆升，突破每英兩1,800美元的技術大關，創下2011年9月以來的最高水準，因投資人尋求規避新冠病毒帶來的風險，各國央行紛紛推出強力刺激措施以緩解疫情對經濟的影響。

現貨黃金上漲0.9%，至每英兩1,811.01美元。美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,820.60美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，「支撐的支柱是財政和貨幣刺激措施」，以及流入黃金支持的ETF和其他投資的資金。他說：「不斷向市場注入流動性是最突出的積極因素，因為美元一直在走軟，並支撐大宗商品價格，尤其是黃金和白銀價格。」

稍早，金價攀逾1%至每英兩1,817.71美元，為2011年9月19日以來的最高水平，低於當月創下的1,920.30美元的歷史高點。

世界黃金協會（WGC）周二表示，以黃金為基礎的ETF黃金持有量在2020年上半年增加了734噸，超過以往任何一整年的增持量。

其他貴金屬方面，銀上漲2.1%至每英兩18.68美元。鈀金上漲0.1%至1,918.05美元，鉑金上漲0.7%至841.54美元。

金價 ETF 疫情

延伸閱讀

元大原油正2 進行轉倉調整

微星總座 黃金請出任

避險需求助攻 黃金現貨近九年來首次漲破1,800美元

現貨金價漲破每盎司1,800美元 2011年來首見

相關新聞

蘋果股價登新高 美股三大指數均漲 那斯達克再創紀錄

美國股市周三（8日）上揚，那斯達克指數收在新高，主要受到科技股提振，經濟反彈的早期跡象抵消了投資人對新冠病毒病例激增可能...

經濟現初步回彈跡象美股收紅 那指再創新高

由於經濟出現初步反彈跡象，抵銷美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例驟增可能引發進一步封城的疑慮，美股今天由科...

美返校購物季 電子產品夯

美國總統川普揚言將對各州州長施壓，要求今年秋季如期開學，令許多家長深感焦慮，也影響返校購物季的支出。調查顯示，電子產品支...

伊藤忠要完全收購日本全家

日本伊藤忠商事（Itochu）8日宣布將發動公開收購，買下尚未持有的全家便利商店（Family Mart）股權，使持股從...

煉油業將掀新一波破產潮

全球煉油業正承受空前的痛苦，主因美國及多國發生新冠肺炎第二波疫情，再次壓抑油品需求，產油國的減產行動又使原油成本偏高。法...

機器人補貨 7月測試

日本全家便利商店（Family Mart）夏季將在東京部分門市測試遙控機器人，這些機器人將用來補貨，以提升效率、緩解人力...

白宮顧問高喊懲罰北京 促削弱港幣聯繫匯率制

彭博資訊引述知情人士報導，美總統的高階顧問建議削弱港幣釘住美元的聯繫匯率制度，以懲罰北京最近對香港政治自由的破壞，可能透...

市場看好繪圖晶片需求 Nvidia市值首度超越英特爾

受惠於資料中心和其他快速成長領域的繪圖晶片需求暢旺，輝達（Nvidia）股價8日早盤一度上漲1.7%，市值首度超越英特爾...

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

有200年歷史的服飾品牌布克兄弟（Brooks Brothers）已聲請破產，原因是自身債務負擔沉重，且不敵新冠肺炎疫情...

疫情讓全職工作消失 卻讓自由工作職缺更多了

新冠肺炎疫情造成無數民眾失業、放無薪假或工時減少，更使全球就業市場一片低迷，但自由業市場卻安然度過這場風暴，甚至勞動力需...

LG印度廠毒氣外洩致死案 韓籍執行長等12人被捕

韓國樂金聚合物公司（LG Polymers）設在印度的一家化工廠兩個月前化學氣體外洩，造成12人死亡。事發所在地警察局長...

疫情衝擊 Levi's宣布裁員700人

牛仔褲品牌Levi's受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而銷量銳減，今天宣布將裁撤15%的全球人力，共...

熱門新聞

2020全球最強護照出爐：日本蟬聯第一 台灣33名

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

槓上川普 拜登：我上任總統第一天就再加入WHO

日本單親媽媽出遊8天 3歲女兒獨留家中餓死

川普姪女新書爆料：川普曾誇讚她的胸部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。