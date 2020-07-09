美返校購物季 電子產品夯

美國總統川普揚言將對各州州長施壓，要求今年秋季如期開學，令許多家長深感焦慮，也影響返校購物季的支出。調查顯示，電子產品支出將大幅升高，但服飾支出會銳減。

川普宣稱，部分人士希望學校繼續關閉，是出於政治考量；白宮已邀集二十多位教育和衛生官員，討論如何安全地重新開放學校；企業和保守團體則主張安全重啟校園，以利父母返回職場及美國經濟復甦。

德勤（Deloitte）預估，今年返校購物季的總體支出約為281億美元或每戶529美元，幾乎與去年持平。不過，支出的種類將有所改變，科技電子產品的占比料將大幅升高，比去年增加28%，服飾支出預期將下滑17%，傳統的開學用品如筆記本、背包的支出，預期將比去年減少18%。

這個趨勢，料將使電子產品零售商百思買（Best Buy）受惠，對沃爾瑪、目標百貨等提供多種科技裝置的商家來說也是好消息。

另一方面，服飾支出下滑，將不利於百貨公司門市和其他大賣場連鎖店，如Gap。

德勤的線上民調顯示，66%的家長對於秋季讓小孩回校上課感到焦慮，原因是疫情；另外，也有許多家長擔心小孩的學業落後。

調查並顯示，51%的受訪者打算今年增加虛擬學習工具的支出，彌補在家學習的不足。

德勤的零售與經銷活動副總裁賽德斯表示：「家長很焦慮，他們勢必會設法化解。」

其他引發焦慮的因素則包括健康和安全疑慮，以及財務；38%的家長非常擔心對新學期相關財務問題，因美國失業率目前為11.1%，數百萬人失去工作。

訪調指出，大專學院的秋季返校支出也呈現類似趨勢；德勤的調查指出，今秋每戶用於宿舍房間整理和學校用品的支出預期將為1,345美元，和去年相當。