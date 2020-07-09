白宮顧問高喊懲罰北京 促削弱港幣聯繫匯率制

彭博資訊引述知情人士報導，美總統的高階顧問建議削弱港幣釘住美元的聯繫匯率制度，以懲罰北京最近對香港政治自由的破壞，可能透過限制香港銀行購買美元的能力來實施。

香港自1983年以來，就一直實施將港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度，使其在一個相對嚴格的區間內波動，該區間通常以1美元兌港幣7.8元左右為中心。

知情人士表示，美國政府一直在尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐控股（HSBC）。龐培歐上月曾點名滙豐亞太區行政總裁王冬勝，抨擊他在一份請願書上簽名支持「北京破壞香港自治的災難性決定」。滙豐股價8日收跌4.3%，為三周來最大跌幅。

香港財金官員認為，若美國對香港實施制裁，香港有足夠實力支撐聯繫匯率制度。財政司長陳茂波表示，香港現在有4,400億美元的外匯存底，而且香港與大陸人行有換匯協議，包括港幣與美元互換在內，若香港需要美元，人行會給予香港支持。