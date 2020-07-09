煉油業將掀新一波破產潮

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國及多國發生新冠肺炎第二波疫情，重創全球煉油業者。（路透）
美國及多國發生新冠肺炎第二波疫情，重創全球煉油業者。（路透）

全球煉油業正承受空前的痛苦，主因美國及多國發生新冠肺炎第二波疫情，再次壓抑油品需求，產油國的減產行動又使原油成本偏高。法國道達爾集團（Total）執行長潘彥磊指出，「煉油業獲利率慘不堪言」，其他煉油業者主管、貿易商及分析家也眾口一詞，且新一波關廠和破產潮也將使大量勞工失業。

全球汽油需求在幾周前一度好轉，中國的需求幾乎回到疫情前的水準，美國的消費量也逐漸回升，但現在出現第二波疫情，使北京局部封禁，美國德州、佛州及加州等汽油消費重鎮成為疫情重災區，汽油需求看降，煉油業者的獲利率可能進一步惡化。

煉油業如意算盤就是儘量賺取原油與汽、柴油等油品之間的價差，即所謂的「裂解獲利率」。美國總統川普雖促成油國組織減產，使布蘭特油價在幾個月內從每桶16美元回升到42美元，但油品需求仍低迷，價格回升緩慢，使煉油業雪上加霜。

煉油業的另一難題，則是當需求回升時，各類油品並非同步回升；例如汽、柴油消費量一度回升到疫情前的90%，但飛機燃油需求仍接近谷底。煉油業者將過剩的飛機燃油再加工成柴油及其他油品，結果又使柴油及取暖用油供給過剩。

高盛集團煉油業分析師班達瑞表示，去年全球煉油業總產值超過2兆美元，今年則慘遭屠殺，原因之一是川普雖促成產油國大量減產，以保全頁岩油業，但煉油業卻備受擠壓。煉油業若無利可圖，最終將壓抑原油價格的回升勢頭。但產油國減產行動仍將持續，原油價格回升速度超過油品，煉油業仍將備受擠壓。

煉油業還面臨長期性的產能過剩問題。中國、中東等地區的大型煉油計畫並未延後，預訂新廠將於2021-24年間陸續投產，使歐、美老廠的效率無法與中國及其他國家的新廠競爭，許多煉油廠將關閉。IHS Markit機構專家指出，未來五年煉油業的獲利率將比過去五年更加惡化，歐洲尤其糟糕。

疫情 油價 川普

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