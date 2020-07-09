機器人補貨 7月測試

日本全家便利商店（Family Mart）夏季將在東京部分門市測試遙控機器人，這些機器人將用來補貨，以提升效率、緩解人力不足問題。

日經新聞報導，全家與東京機器人研發公司Telexistence合作，7月底將在部分東京門市進行機器人測試，以評估實行效率與降低人力成本的可行性。全家的目標是2022年或之後全面推廣到旗下日本所有門市，每個門市都配一台機器人。

全家表示，門市店員透過虛擬實境（VR）裝置遠程操控Telexistence機器人，機器人可以像人類一樣靈活移動，並能夠搬運塑膠瓶、泡麵等30種商品。

目前這些機器人將一件商品放到貨架上，耗費的時間為八秒，而人類只需五秒鐘。Telexistence表示，將把機器人的速度提高到與人類的相同水準，並增加機器人可以處理的物品數量。

全家希望透過引進機器人，改善員工在工作與生活之間的平衡。