伊藤忠要完全收購日本全家

日本伊藤忠商事（Itochu）8日宣布將發動公開收購，買下尚未持有的全家便利商店（Family Mart）股權，使持股從目前的約50%提高到100%，日本全家已證實收到伊藤忠商事的提案。

彭博資訊報導，伊藤忠商事已擁有50.1%全家股權，如今提議以每股2,300日圓買下其餘股權，此價格相當於比8日收盤價1,754日圓溢價31%；全家今年來股價的跌幅逾30%。

日本經濟新聞估計，這樁交易總值約5,000億到6,000億日圓（46億至55億美元）。伊藤忠商事提議的股權公開收購，預計從7月9日進行至8月24日，若順利成功，全家便利超商將成為伊藤忠商事旗下一家全資子公司。

全家的董事支持伊藤忠商事的提案，但表示全家的股東應自行做決定。全家主管在電話會議中表示，2月就已收到伊藤忠商事的公開收購提案。伊藤忠商事與全家將深化食物與消費品採購的聯繫，並在顧客資料分析與數位支付方面更密切合作。

全家是日本第二大連鎖便利超商，日本境內門市達16,613家，每日逾千萬個顧客上門。截至5月止，全家在日本境外經營8,032家便利商店，觸及為數眾多消費者。

全家近年來大力在都會區展店，以迎合辦公室員工所需。但受新冠肺炎疫情衝擊，全家的獲利下滑，反映疫情蔓延掀起日本企業員工在家上班風潮，以致3月至5月一季的營收較去年同期降低10%。

Jefferies分析師艾倫認為，伊藤忠商事既已持有全家控股權，其實無須再100%買下，此舉「或許是因為現在出手價錢較好」。

近年來，日本綜合貿易公司紛紛加碼投資國內便利商店，提高股權比重，設法讓旗下事業多元化，減少依賴隨景氣起伏的大宗商品事業。例如，三菱商事支付1,440億日圓，買下日本羅森（Lawson）便利商店控股權，2017年納入為旗下子公司。三井則投資日本7-11母公司Seven & i控股。