200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產
有200年歷史的服飾品牌布克兄弟（Brooks Brothers）已聲請破產，原因是自身債務負擔沉重，且不敵新冠肺炎疫情衝擊。
布克兄弟這家未上市企業，已於8日向德拉瓦州法院聲請第11章破產保護，因此得以繼續營運，同時擬定改善業務計畫並償還債務。
布克兄弟飽受新冠肺炎衝擊，原因是疫情導致辦公大樓關閉、民眾被迫在家上班，嚴重衝擊商務服飾需求。彭博資訊先前報導，布克兄弟去年就開始尋找買家接手，因為全美約250家門市銷售下滑。該公司發言人表示，將持續找尋買主。
布克兄弟首家門市於1818年在曼哈頓下城區開張，其簡單、經典的西裝，幾乎成為華爾街人士的「制服」。自詡為全美歷史最悠久服飾零售商的布克兄弟，還曾為林肯總統訂製西裝。
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