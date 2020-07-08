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【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

現貨金價漲破每盎司1,800美元 2011年來首見

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
現貨金價2011年以來首度站在每英兩1,800美元大關。
現貨金價2011年以來首度站在每英兩1,800美元大關。

黃金現貨8日上漲，自2011年11月以來首次突破每英兩1,800美元。投資人在新冠疫情重創經濟之際尋求避風港，黃金的吸引力加大。

倫敦時間12左右，現貨金價漲0.4%至1,802.03美元，盤中最高漲0.5%，報1,804.31美元。

彭博新聞分析，如果突破1,800美元的走勢能維持下去，便可能足以吸引動能交易員的興趣，進而推升金價至歷史新高，站上1920美元。

【中央社／倫敦8日綜合外電報導】

國際黃金價格今天漲破每盎司1800美元，為2011年以來首見。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，投資人紛紛敲進黃金避險。

格林威治時間8時30分，倫敦黃金市場金價來到每盎司1800.86美元，創8年半來高點。

ActivTrades首席分析師德卡薩（Carlo AlbertoDe Casa）告訴法新社，黃金價格持續攀高，不令人意外。

「投資人現在還繼續買進股票，但他們似乎想在萬一股市修正（下跌）時能夠避險。」

Markets.com首席市場分析師威爾森（ NeilWilson）說，黃金獲得青睞也是因為外界擔心央行祭出的救市措施會造成通膨高漲。

威爾森在致客戶報告中說，黃金多頭的論點是，金價上揚除了因經濟不確定刺激投資人對避險資產的需求，還有長期而言外界擔心貨幣供給大量增加可能會造成通膨飆升。

金價

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