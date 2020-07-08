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日本岐阜150年啤酒廠 不敵氣候暖化遷廠北海道

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

日本百年酒廠不敵氣候暖化，將搬遷到更冷的地方繼續釀造！日本岐阜縣一家經營150年的清酒釀造廠，因為不敵氣候暖化，將遷廠至溫度較低的北海道。日本九州地區包括岐阜縣在內等成振近日遭受豪大雨侵襲，也讓許多當地產業開始思考出走一途。

氣候變化影響釀成

根據《朝日新聞》報導，日本岐阜縣一家經營150年的清酒釀造廠，因為不敵氣候暖化，將遷廠至溫度較低的北海道。

位於岐阜縣中津川市的三千櫻釀酒廠，是日本首間基於暖化理由而搬遷的釀造廠。60歲的酒廠老闆兼首席釀酒師山田晃司說：「其實天氣愈冷，清酒品質就會愈好。」日本岐阜縣的清酒舉世聞名，更曾得過米其林星級肯定，包括曾得過日本清酒最高金賞獎的飛驒市吟釀，還有在人稱日本阿爾卑斯山釀造的高山市清酒。

清酒釀造過程易受氣溫影響，暖化的不穩定情況會使發酵過程變得複雜，麥芽和酵母很容易受到細菌的影響，只有當溫定穩定保持在5度的空間中存放2週到1個月時，酵母菌才會適當增殖，以提高清酒的質量。一名釀酒師表示：「如果溫度顯著升高，就會更快的發酵等問題，品質會變得難以掌握。」

日本近期不斷受氣候變遷影響，據《日本時報》報導，包括日前九州地方遭豪雨重創，已知在熊本縣及福岡縣造成56人罹難，鋒面也為岐阜縣及長野縣帶來破紀錄的雨量，飛驒川更因此氾濫，日本氣象廳已發佈最高的等級5警戒，要求140萬名居民撤離。

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日本 暖化 北海道

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