台積電ADR跌近2% 日月光跌逾3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（7日）隨大盤下跌，台積電跌近2%，較台北交易股價溢價5.77%。

道瓊工業指數7日收盤下跌396.85點，跌幅1.51%，至25,890.18點；標普500指數下跌34.4點，跌幅1.08%，至3,145.32點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.86%，至10,343.89點。

費半指數收盤下跌1.32%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.65 -3.73%

中華電 CHT 37.97 -1.02%

台積電 TSM 60.71 -1.89%

聯電 UMC 2.80 -0.36%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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