台積電ADR跌近2% 日月光跌逾3%
台股ADR周二（7日）隨大盤下跌，台積電跌近2%，較台北交易股價溢價5.77%。
道瓊工業指數7日收盤下跌396.85點，跌幅1.51%，至25,890.18點；標普500指數下跌34.4點，跌幅1.08%，至3,145.32點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.86%，至10,343.89點。
費半指數收盤下跌1.32%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.65 -3.73%
中華電 CHT 37.97 -1.02%
台積電 TSM 60.71 -1.89%
聯電 UMC 2.80 -0.36%
資料來源：彭博資訊
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