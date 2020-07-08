繼香港、新疆後 美國務院再祭對陸官員的來美簽證限制

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）7日透過新聞稿宣布，援引2018年通過的「西藏旅行互惠法」（Reciprocal Access to Tibet Act），對「限制外國人進入西藏」的中國大陸官員，實施赴美簽證限制。

這是繼香港、新疆後，國務院再祭措施制裁中國大陸官員，預料提高美中緊張關係。

龐培歐在上月26日宣布對破壞香港自治的中國大陸官員實施簽證限制，29日宣布管制對香港出口敏感科技，本月1日警告美企不得與侵害新疆人權的陸企往來。

這次針對西藏，聲明指出，美國為人民尋求與中國大陸公平透明而對等的待遇，為此已採取一些步驟但北京仍持續系統性的限制美國外交官、美國官員、記者和旅客進入西藏自治區及其他藏族區域，與此同時，中國大陸官員與公民享受自由來美的管道。

龐培歐表示，援引西藏旅行互惠法，對中國大陸政府與共產黨官員實施簽證限制，據信這些官員實質參與制定或執行限制外國人進入新疆地區的政策。

龐培歐說，中共在西藏實施侵害人權的作為，西藏是亞洲主要河流的源頭，且中共未能防止其環境惡化，因此，能順利進入西藏，對區域穩定越來越重要。

聲明指出，美國將持續促進，在中國大陸境內外西藏的經濟發展、環境保護與人權狀況，也繼續承諾支持有意義的西藏自治，保護西藏獨特的宗教文化和藏語特色，本於真誠互惠的精神，國務院將與美國國會合作，確保美國公民都能前往中國大陸的每一處，不受阻礙，包括西藏自治區和其他藏族地區。