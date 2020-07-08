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習近平獵狐計畫鎖定美國公民 FBI要介入
由中共總書記習近平主導的「獵狐計畫」，自2014年起鎖定涉貪的中國大陸官員與相關人士，美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）7日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說時表示，獵狐計畫追捕境外華人，包括數百位美國公民，以令人震驚的手段脅迫「迅速回國或者自殺」，呼籲這些人與FBI聯絡。
雷伊說，獵狐計畫鎖定習近平視為「威脅」且人在國外的中國大陸民眾，包括與政治異議者，與批判中國大陸侵害人權的批評者，這些人包括了數百名居住在美國的美國公民或綠卡持有者。
雷伊說，中國大陸政府迫使這些人回國，手段令人震驚，中國大陸政府會派員拜訪被點名者在美國的家人，傳達兩個選項「立刻返回中國大陸或自殺。」
若被點名者拒絕回國，雷伊說，他們在美國和在中國大陸的家人，都會受到政府威脅和壓迫，在中國大陸的家人甚至被逮捕，作為手段。
雷伊呼籲，「若你自認遭中國大陸政府鎖定，且是獵狐計畫可能對象，請跟當地的FBI辦公室聯繫。」
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